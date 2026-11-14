Phường Lang Biang - Đà Lạt hỗ trợ nhà ở và trao sinh kế cho hộ cận nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lang Biang - Đà Lạt bàn giao Mái ấm tình thương cho hộ bà Rơ Ông K'Luin

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bàn giao 2 mái ấm tình thương cho 2 hộ cận nghèo là hộ Lơ Mu K’Nếu và Rơ Ông K’Luin tại tổ dân phố Păng Tiêng. Kinh phí do bà Vũ Thị Phương (phường Lang Biang - Đà Lạt) hỗ trợ 150 triệu đồng/căn.

Đây là 2 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ nhà Mái ấm tình thương giúp gia đình có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lang Biang - Đà Lạt bàn giao Mái ấm tình thương cho hộ bà Lơ Mu K'Nếu

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đã trao tặng 2 mô hình sinh kế cho 2 hộ cận nghèo tại tổ dân phố Păng Tiêng. Mỗi mô hình gồm 1 con bò sinh sản, trị giá 18 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Phòng PX03, PA02 - Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo phường Lang Biang - Đà Lạt

Dịp này, Phòng PX03, PA02 - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Dà Căt K’ Byông, tổ dân phố Păng Tiêng.

Đây là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đang cần sự quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm, chung tay vì cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lang Biang - Đà Lạt trao mô hình sinh kế cho hộ cận nghèo