Phường Lâm Viên - Đà Lạt trồng cây xanh, làm sạch tuyến suối đường Hồ Xuân Hương

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tham gia.

Ra quân dọn dẹp vệ sinh

Tại buổi ra quân, các lực lượng tập trung phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp tồn đọng dọc tuyến suối, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo sự thông thoáng và cải thiện cảnh quan khu vực.

Người dân tham gia trồng cây xanh dọc tuyến suối

Song song với hoạt động vệ sinh môi trường, công trình “Hàng cây dân vận” được triển khai với việc trồng các loại cây xanh đặc trưng của Đà Lạt như mimosa, mai anh đào, phượng tím dọc hai bên bờ suối.

Trồng các loại cây xanh đặc trưng của Đà Lạt

Việc trồng cây xanh gắn với vệ sinh môi trường không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị mà còn hướng đến nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng không gian xanh tại khu dân cư. Công trình cũng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cùng chăm sóc và giữ gìn cảnh quan sau khi trồng cây.

Trồng mai anh đào bên suối

Thông qua mô hình “Hàng cây dân vận”, phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

Người dân nhiệt tình tham gia đóng góp công sức

Người cao tuổi cũng nhiệt tình lao động để làm đẹp khu dân cư

Học sinh các trường phổ thông tham gia trồng cây xanh

Học sinh các trường phổ thông tham gia trồng cây xanh

"Hàng cây dân vận" dọc hai bên tuyến suối đường Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Dọn rác thải và phế phẩm nông nghiệp

Dọc tuyến suối đường Hồ Xuân Hương trong tương lai sẽ là con đường đẹp với nhiều loại hoa

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt thu gom rác thải

Áo xanh Đoàn Thanh niên trồng cây xanh