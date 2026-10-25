Phường Lâm Viên - Đà Lạt trồng cây xanh, làm sạch tuyến suối đường Hồ Xuân Hương
Sáng 25/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh thuộc công trình "Hàng cây dân vận" dọc theo tuyến suối đường Hồ Xuân Hương.
Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tham gia.
Tại buổi ra quân, các lực lượng tập trung phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp tồn đọng dọc tuyến suối, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo sự thông thoáng và cải thiện cảnh quan khu vực.
Song song với hoạt động vệ sinh môi trường, công trình “Hàng cây dân vận” được triển khai với việc trồng các loại cây xanh đặc trưng của Đà Lạt như mimosa, mai anh đào, phượng tím dọc hai bên bờ suối.
Việc trồng cây xanh gắn với vệ sinh môi trường không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị mà còn hướng đến nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng không gian xanh tại khu dân cư. Công trình cũng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cùng chăm sóc và giữ gìn cảnh quan sau khi trồng cây.
Thông qua mô hình “Hàng cây dân vận”, phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Một số hình ảnh tại lễ ra quân:
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phuong-lam-vien-da-lat-trong-cay-xanh-lam-sach-tuyen-suoi-duong-ho-xuan-huong-471241.html