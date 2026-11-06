Phường Lâm Viên - Đà Lạt trao Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đồng chí Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Trong đợt này, Đảng bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt có 65 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (có 1 trường hợp được trao tặng sớm); 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 20 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák trao Huy hiệu 60 năm Đảng cho đảng viên tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên đối với lý tưởng cách mạng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák trao Huy hiệu 55 năm Đảng cho đảng viên tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Mỗi tấm Huy hiệu được trao là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện hành trình bền bỉ tu dưỡng, vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững niềm tin vào Đảng và con đường cách mạng đã lựa chọn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák trao Huy hiệu 50 năm Đảng cho đảng viên tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Đồng chí Đặng Quang Tú khẳng định, giá trị của Huy hiệu Đảng không chỉ được thể hiện qua số năm tuổi Đảng mà còn ở phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công tác và những đóng góp cho Đảng, Nhân dân, quê hương, đất nước.

Đồng chí Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Mỗi đảng viên được nhận Huy hiệu trong đợt này đều có quá trình cống hiến đáng trân trọng, góp phần vun đắp truyền thống của Đảng bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt nói riêng và Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Đồng chí Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đồng chí Đặng Quang Tú trân trọng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên.

Đồng chí Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là tấm gương sáng trong gia đình và khu dân cư.

Đồng chí Lê Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Lễ trao Huy hiệu Đảng là dịp thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng Đảng bộ và phát triển địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Quang cảnh buổi lễ