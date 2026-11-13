Phường Lâm Viên - Đà Lạt rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Những tiết mục văn nghệ do người dân địa phương biểu diễn góp phần làm không khí ngày hội thêm rộn ràng

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt và đông đảo người dân địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, phát triển của MTTQ Việt Nam; nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2026.

Đại biểu, cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân Khu dân cư Hòn Bồ, phường Lâm Viên - Đà Lạt tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Theo báo cáo, Tổ dân phố Hòn Bồ hiện có 509 hộ, với 2.660 nhân khẩu, được sáp nhập từ 2 Tổ dân phố Hòn Bồ và Thái An. Thời gian qua, người dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phú Hoàng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phú Hoàng biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Hòn Bồ đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Đình Cư, người dân Tổ dân phố Hòn Bồ phát biểu, chia sẻ ý kiến tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của chi bộ và Ban Công tác Mặt trận; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phú Hoàng và Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Tổ dân phố Hòn Bồ tối 13/11

Đại diện Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt trao tặng công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày hội còn diễn ra các tiết mục văn nghệ, giao lưu cộng đồng, tạo không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ. Dịp này, địa phương biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu và trao quà động viên những hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân Khu dân cư Hòn Bồ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026