Phường Lâm Viên - Đà Lạt đối thoại cùng hội viên, thanh niên khởi nghiệp

Toàn cảnh chương trình

Ngày hội tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủ công và các sản phẩm do hội viên phát triển. Hoạt động tạo điều kiện để các cá nhân, hộ kinh doanh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác, đơn vị hỗ trợ.

Anh Lê Nguyễn Phúc Anh, Bí thư chi đoàn tổ dân phố Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt nêu ý kiến tại chương trình

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đối thoại trực tiếp giữa hội viên, thanh niên với lãnh đạo chính quyền và các bộ phận chuyên môn.

Tại đây, 14 ý kiến được nêu ra, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt trả lời các ý kiến của đại biểu

Thông qua đối thoại, hội viên và thanh niên có cơ hội phản ánh nhu cầu thực tế, đề xuất giải pháp và tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để chính quyền và các tổ chức hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm cơ sở xem xét, hỗ trợ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ban Tổ chức tuyên dương 9 gương hội viên có mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo, hiệu quả

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương 9 gương hội viên có mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo, hiệu quả. Việc ghi nhận các mô hình tiêu biểu góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích hội viên phát huy thế mạnh, chủ động phát triển kinh tế và đóng góp cho cộng đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo và Đối thoại cùng chính quyền là hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền với hội viên, thanh niên; đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và hỗ trợ các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.