Phường Lâm Viên - Đà Lạt chuẩn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Mô hình “Ngày thứ ba không hẹn, ngày thứ sáu không chờ” đang được phát huy hiệu quả tại phường Lâm Viên - Đà Lạt

Từ những con số “biết nói”

Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, việc tiếp tục chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân đang được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ giữa cải cách TTHC, chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Theo báo cáo của UBND phường, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tiếp nhận 9.525 hồ sơ TTHC, giải quyết 9.372 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết 6.379 hồ sơ được thống kê giải quyết trước hạn và đúng hạn; chỉ có 2 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,02%. Đối với những hồ sơ trễ hạn, cơ quan chức năng đã thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân và thông báo công khai theo quy định.

Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đầu vào và số hóa kết quả giải quyết TTHC đều đạt 100%. Từ ngày 10/8 - 10/9/2026, phường tiếp nhận 1.245 hồ sơ, đã giải quyết 1.092 hồ sơ; trong đó có 1.091 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, chiếm 99,91%.

Những con số này phản ánh nỗ lực của địa phương trong tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ và ứng dụng công nghệ vào hoạt động hành chính. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tỷ lệ đúng hạn cao, mà còn phải bảo đảm chất lượng giải quyết thực chất, minh bạch, rõ ràng và thuận tiện cho từng người dân.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt luôn kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Chuẩn hóa quy trình, nâng cao trách nhiệm công vụ

Một trong những hướng đi đáng chú ý của phường Lâm Viên - Đà Lạt là tiếp tục đổi mới cách thức phục vụ thông qua mô hình “Ngày thứ ba không hẹn, ngày thứ sáu không chờ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo kế hoạch triển khai, vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được tiếp nhận trước 15 giờ, bao gồm cả hồ sơ nộp trực tuyến, sẽ được ưu tiên giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, thay vì phải chờ đến thời gian hẹn theo quy trình thông thường.

Mô hình hướng đến một yêu cầu rất cụ thể: giảm thời gian chờ đợi, tăng tính chủ động trong xử lý công việc và tạo thêm thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Đây cũng là cách để chính quyền đưa tinh thần cải cách từ những quy định, kế hoạch vào trải nghiệm thực tế của người dân.

Trong phương hướng những tháng cuối năm 2026, UBND phường xác định tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành; trọng tâm là cải cách TTHC; kiểm soát chặt hồ sơ trễ hạn, nhất là ở những lĩnh vực người dân và doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu giải quyết. Đồng thời, địa phương chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc, quy chế làm việc và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Theo bà Trần Thùy Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mà còn phải bắt đầu từ thái độ, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Mục tiêu là giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần; đồng thời đề cao trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ trong xử lý công việc.

Điều chúng tôi mong muốn là được hướng dẫn rõ ràng ngay từ đầu, hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, đúng hẹn. Nếu có thể thực hiện trực tuyến những thủ tục phù hợp thì người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại. Ông Nguyễn Tấn Sửu, tổ dân phố Đa Thiện, phường Lâm Viên - Đà Lạt