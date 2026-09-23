Phường La Gi huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập

Nước ngập tại tuyến đường Võ Thị Sáu, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng

Do mưa lớn kéo dài, tại các tuyến đường thuộc Tổ dân phố Bình Tân 3, phường La Gi xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Sáng 23/9, lực lượng chức năng phường La Gi đã tổ chức hỗ trợ người dân, học sinh di chuyển qua khu vực ngập, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình lưu thông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ học sinh đến trường

Cùng với đó, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến khu vực an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Lực lượng chức năng hỗ trợ học sinh đến trường

Trước đó, trong đêm 22/9, trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ban điều hành Tổ dân phố cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tổ chức chốt trực, thường xuyên theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ ngập, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo ghi nhận, trên địa bàn phường La Gi vẫn xuất hiện mưa. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bảo vệ người và tài sản, đặc biệt chú ý an toàn cho trẻ em và học sinh.

Các lực lượng Công an phường La Gi, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục duy trì trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đi qua vùng bị ngập nước