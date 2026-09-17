Phường Kỳ Lừa triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 3 tháng cuối năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa; lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện chủ đầu tư các dự án; đại diện các khối dân cư có dự án triển khai.

Các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo GPMB các dự án trên địa bàn phường Kỳ Lừa điều hành hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn phường Kỳ Lừa có tổng số 16 dự án đang triển khai. Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã ban hành 12 kế hoạch GPMB và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, UBND phường đã ban hành 319 thông báo thu hồi đất đối với 319 gia đình, cá nhân, với tổng diện tích trên 47,1 ha thuộc 7 dự án; phê duyệt 6 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 37 hộ, diện tích 16.899,5 m² với tổng kinh phí hơn 24,9 tỷ đồng; phê duyệt phương án tạm tính đối với 36 hộ, diện tích 24.145,8 m² với kinh phí 4,74 tỷ đồng thuộc 2 dự án. Phường đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư với tổng diện tích khoảng 4,897 ha của 269 hộ và 12 tổ chức.

Đại diện chủ đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn nêu kiến nghị tại hội nghị

Đối với dự án trọng điểm của tỉnh là Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đến hiện tại, phường Kỳ Lừa đã đã bàn giao 73,60/73,71 ha, đạt khoảng 99,85%; đã bàn giao trên 50% mặt bằng Khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án tuyến cao tốc, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư vào giữa tháng 6/2026.

Đối với một số dự án khác như: Trường THPT Cao Lộc; Đường dây 110 kV Lạng Sơn - Na Dương; Nâng cấp tuyến đường 4B cũ, đoạn rẽ vào chợ Bản Ngà (Km9+200 - Km10+140... công tác GPMB cơ bản hoàn thành 100% khối lượng.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; việc giải quyết kiến nghị của người dân; công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng như trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trong những tháng cuối năm 2026.

Đại diện khu dân cư tại Khối 9, phường Kỳ Lừa nêu kiến nghị tại hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện các hộ dân, khu dân cư trên địa bàn cũng đề nghị phường cùng các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, giải quyết các kiến nghị, quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện các dự án.

Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB các dự án trên địa bàn phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Kỳ Lừa tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát toàn bộ các dự án, xác định cụ thể từng hộ, từng diện tích và từng nội dung còn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời; phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành đối với từng bộ phận, đơn vị; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt và chi trả các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung hoàn thiện các khu tái định cư, nhất là khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cũng như giải quyết dứt điểm các vướng mắc GPMB của dự án trên.

Phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân chưa đồng thuận; giải thích đầy đủ về chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi... Qua đó, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu GPMB theo kế hoạch năm 2026, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.