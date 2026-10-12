Phường Kỳ Lừa: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Các đại biểu và người dân tham dự chương trình

Tình huống giả định đưa ra tại buổi thực tập là xảy ra cháy tại khu vực bếp của một hộ dân trong khu phố do chủ nhà quên tắt bếp gas sau khi nấu ăn, khiến lửa bén vào tạp dề để gần đó rồi lan sang các vật dụng dễ cháy xung quanh. Đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói và khí độc. Thời điểm này, trong nhà có 3 người lớn, cửa ngoài đã khóa, do tâm lý hoảng loạn nên không tìm được chìa khóa để mở cửa thoát ra ngoài.

Phó Trưởng Công an phường Kỳ Lừa hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay

Người dân chữa cháy tại buổi thực tập phương án

Các thành viên tổ liên gia cứu người trong tình huống giả định

Các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi khu vực bị cháy trong tình huống giả định

Khi phát hiện cháy, người dân trong tổ liên gia nhanh chóng ấn chuông báo cháy, hô hoán các hộ xung quanh hỗ trợ chữa cháy, CNCH và thông báo cho lực lượng chức năng. Với sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng tại chỗ và lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế, dập tắt; người mắc kẹt được cứu ra ngoài, tài sản được bảo vệ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH phường Kỳ Lừa phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm sau thực tập phương án

Sau thực tập phương án, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH phường Kỳ Lừa đã tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư, làm cơ sở xem xét nhân rộng trên địa bàn toàn phường.