Phường Kỳ Lừa: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”
Tối 11/10, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phường Kỳ Lừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại "Tổ liên gia an toàn PCCC" khu Đông Bắc, khối 6, phường Kỳ Lừa.
Tình huống giả định đưa ra tại buổi thực tập là xảy ra cháy tại khu vực bếp của một hộ dân trong khu phố do chủ nhà quên tắt bếp gas sau khi nấu ăn, khiến lửa bén vào tạp dề để gần đó rồi lan sang các vật dụng dễ cháy xung quanh. Đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói và khí độc. Thời điểm này, trong nhà có 3 người lớn, cửa ngoài đã khóa, do tâm lý hoảng loạn nên không tìm được chìa khóa để mở cửa thoát ra ngoài.
Khi phát hiện cháy, người dân trong tổ liên gia nhanh chóng ấn chuông báo cháy, hô hoán các hộ xung quanh hỗ trợ chữa cháy, CNCH và thông báo cho lực lượng chức năng. Với sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng tại chỗ và lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế, dập tắt; người mắc kẹt được cứu ra ngoài, tài sản được bảo vệ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
Sau thực tập phương án, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH phường Kỳ Lừa đã tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư, làm cơ sở xem xét nhân rộng trên địa bàn toàn phường.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phuong-ky-lua-to-chuc-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-to-lien-gia-an-toan-phong-chay-chua-chay-5106417.html