Phường Kỳ Lừa sơ kết công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo phường và Ban Chỉ đạo điều hành hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong thực hiện nhiệm vụ; 100% văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được ký số và phát hành trên môi trường điện tử.

Trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phường tiếp nhận 10.608 hồ sơ, trong đó có 10.129 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Công tác số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trong quý III đạt 100% với 7.222/7.222 hồ sơ được cập nhật vào kho dữ liệu điện tử của tỉnh; thanh toán trực tuyến trong quá trình giải quyết TTHC đạt 100% với 6.999 giao dịch.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tham luận tại hội nghị

Cùng với đó, phường chú trọng phát triển dữ liệu số, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Toàn phường hiện có 31 tổ công nghệ số cộng đồng với 190 thành viên. Trong 9 tháng đầu năm, phường đã tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công việc và đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia trong 9 tháng đầu năm.

Lãnh đạo phường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh số hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trực tuyến, bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng hạn và tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, giúp người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.