Phường Kỳ Lừa sơ kết công tác bảo đảm trật tự công cộng và văn minh đô thị

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, UBND phường Kỳ Lừa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, văn minh đô thị đến người dân trên địa bàn. Đồng thời, các lực lượng trên địa bàn phường đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, các lực lượng đã tiến hành lập danh sách 81 nhà hàng, quán ăn và 25 quán bar, karaoke để thực hiện theo dõi thường xuyên. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự công cộng, an toàn giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia đối với các cơ sở. Cùng đó, các đơn vị đã tổ chức 98 buổi ra quân với hơn 1.300 lượt cán bộ tham gia tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh nêu kiến nghị tại hội nghị

Về kết quả triển khai, các lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 114 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định với số tiền 22,2 triệu đồng; lắp đặt triển khai 2 biển báo cấm đỗ xe tại khu vực Cụm công nghiệp địa phương số 2; tổ chức 424 buổi ra quân kiểm tra, duy trì trật tự đô thị; tuyên truyền đến hơn 1.500 lượt hộ dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị...

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã đánh giá về các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn. Đồng thời, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với những nguyên nhân cụ thể.

Đại diện khu dân cư trên địa bàn phường nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện các khu dân cư đã nêu kiến nghị về các nội dung như: tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số tuyến phố, khu vực trọng điểm; có giải pháp để đưa thu hút các hộ kinh doanh vào trong chợ Giếng Vuông bán hàng góp phần giảm thiểu tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mua bán hàng rong; đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND phường Kỳ Lừa tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06. Trong đó, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về trật tự công công, văn minh đô thị. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm về nguy cơ phát sinh vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, phường tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, khối phố tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai gắn với đảm bảo trật tự đô thị cũng như sớm phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm. Đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức hệ thống giao thông, hạ tầng phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự công cộng, văn minh đô thị.