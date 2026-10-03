Phường Kỳ Lừa ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Lãnh đạo UBND, Công an phường Kỳ Lừa trao quyết định thành lập mô hình và tặng bình chữa cháy xách tay cho đại diện các hộ thành viên

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND phường về thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đường 3/2 Khối 10 với 12 gia đình thành viên và “Tổ liên gia an toàn PCCC” đường 3/2 Khối 16 với 9 gia đình thành viên.

Tại đây, Ban Tổ chức chương trình đã thông qua quy chế hoạt động và ra mắt 2 mô hình tổ liên gia này.

Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại lễ ra mắt mô hình

Người dân tham dự chương trình

Các tổ có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, CNCH, kịp thời phản ánh đến UBND, Công an phường để xử lý; tuyên truyền, vận động các gia đình tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; tổ chức chữa cháy và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia và các khu vực xung quanh.

Các thành viên tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi ra mắt, các thành viên tổ liên gia đã tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Tình huống giả định là cháy xảy ra tại 1 quầy thuốc rộng khoảng 20m² ở tầng 1 ngôi nhà số 242 đường 3/2. Nguyên nhân do sự cố chập điện từ một chiếc quạt điện cũ, dẫn đến cháy lan sang các vật dụng trong khu vực kinh doanh.

Các thành viên tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Các thành viên tham gia thực tập tình huống trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Thời điểm xảy ra cháy vào buổi tối, khói và khí độc nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh. Trong nhà có 3 người đang ngủ, trong khi chủ hộ không có mặt. Cửa ngoài ngôi nhà đang khóa nên việc tiếp cận, cứu người gặp khó khăn.

Phương án chữa cháy và CNCH được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, các thành viên tổ liên gia nhanh chóng phát hiện, xử lý tin báo, hướng dẫn người trong nhà thoát nạn, tổ chức cứu người, di chuyển tài sản và chữa cháy ban đầu. Giai đoạn 2, các lực lượng của phường phối hợp triển khai chữa cháy, CNCH, tiếp tục tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Giai đoạn 3, lực lượng, phương tiện của cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhận tin báo, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp triển khai các phương án chữa cháy, CNCH.

Các thành viên tổ liên gia và lực lượng tham gia thực tập phương án

Sự kiện này được tổ chức nhằm nhân rộng các mô hình PCCC và CNCH tại khu dân cư; nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH của các lực lượng tại cơ sở; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH.