Phường Kỳ Lừa: Để người dân tiếp cận chính sách

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Kỳ Lừa khảo sát mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm của người dân tại khối 19

Tháng 8/2026, gia đình ông Hoàng Văn Toán, khối 19, phường Kỳ Lừa đã mạnh dạn đăng ký tham gia phát triển mô hình trồng cây có giá trị cao và được UBND phường hỗ trợ 200 cây giống mắc ca theo chính sách của Nghị quyết số 02.

Ông Toán cho biết: Gia đình đã được hỗ trợ 200 cây mắc ca giống theo chính sách của tỉnh. Cùng với đó, phòng chuyên môn còn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ gia đình về quy trình kỹ thuật. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục nghiên cứu vay vốn tín dụng ưu đãi theo nội dung nghị quyết để phát triển thêm mô hình trồng hồng giòn để sử dụng hiệu quả quỹ đất đang có.

Được biết, gia đình ông Hoàng Văn Toán là một trong số 33 hộ dân được UBND phường Kỳ Lừa phê duyệt hỗ trợ nguồn cây giống theo Nghị quyết số 02. Theo bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường, kể từ khi triển khai Nghị quyết số 02, phường đã tăng cường phổ biến các chính sách hỗ trợ về vay vốn tín dụng, cung ứng nguồn giống cho bà con phát triển các mô hình sản xuất, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP...

Phường đã triển khai 2 đợt tuyên truyền trực tiếp tại các hộ có đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. Cùng đó, triển khai 28 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho gần 1.000 lượt người tham gia nhằm giúp bà con nắm rõ điều kiện thụ hưởng chính sách, quy trình hoàn thiện hồ sơ, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng chủ lực. Bên cạnh đó, phường cũng đã tổ chức cho người dân đi học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây tại Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, giúp người dân có thể đưa ra các lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết quả, đến nay phường đã phê duyệt hỗ trợ cây giống mắc ca, hồng giòn và dẻ lấy hạt cho 33 hộ, với tổng diện tích 17,7 ha. Trong đó, gần 15 ha mắc ca đã được trồng tại các khối: 19, Bắc Nga, Tằm Nguyên... Ngoài ra, phường đã hỗ trợ 3 hộ tại khối 19 xây dựng mô hình trồng hồng giòn gắn với du lịch, quy mô 500 cây. Hiện tại, UBND phường đang hướng dẫn, hỗ trợ 2 hộ dân vay vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 02 để phát triển mô hình chăn nuôi giá trị cao.

Cùng với các giải pháp trên, phường Kỳ Lừa còn tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng, từng bước nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội tiêu thụ thông qua triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, phường đã và đang tập trung hỗ trợ các chủ thể sản xuất hoàn thiện tiêu chí OCOP đối với các sản phẩm như: rượu Mẫu Sơn chai bi 5 năm; bánh gio Tô Mộc; trâu khô Gia Cát và khau nhục Gia Cát… Trong đó, riêng trong năm 2026, phường phấn đấu sẽ có 2 sản phẩm OCOP mới.

Hiện, phường Kỳ Lừa đang tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu và hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cũng như lựa chọn mô hình phù hợp.

Theo bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, phường Kỳ Lừa là một trong những đơn vị điển hình trong việc hỗ trợ bà con phát triển các mô hình trồng cây có giá trị cao theo chính sách của Nghị quyết 02. Đồng thời, phường cũng đang thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP từ các sản phẩm thế mạnh địa phương. Sở đang tiếp tục phối hợp với phường Kỳ Lừa nói riêng và các xã, phường nói chung đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết số 02 cũng như hướng dẫn, hỗ trợ các hộ đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham gia chương trình.

Bằng nhiều giải pháp, cấp uỷ, chính quyền phường Kỳ Lừa đang từng bước đưa Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND vào cuộc sống. Những kết quả bước đầu đã và đang góp phần khai thác hiệu quả thế mạnh sản xuất nông nghiệp của phường. Cùng đó, phát triển sản phẩm đặc trưng và mở ra hướng sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con trên địa bàn.