Phường Kỳ Lừa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Kỳ Lừa đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ đối với 4 cán bộ.

Cụ thể, điều động công tác đối với bà Dương Thị Thu Thủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kỳ Lừa đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/10/2026.

Tiếp nhận ông Nguyễn Mạnh Đạt, Trưởng Phòng Kinh tế xã Ba Sơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kỳ Lừa, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm

Điều động ông Lưu Quang Đạo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích phường Kỳ Lừa đến nhận công tác tại Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Điều động bà Mai Thu Hằng, Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ công ích phường; bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích phường Kỳ Lừa, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa trao các quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, trên cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này cần nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Tại lễ công bố, đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo phường; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.