Phường Kinh Môn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn: FB Phường Kinh Môn)

Bộ máy tinh gọn, chính quyền vận hành thông suốt

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Kinh Môn (TP. Hải Phòng) từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu lớn đối với phường Kinh Môn trong việc tổ chức lại bộ máy, phân công nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đưa bộ máy mới đi vào nền nếp.

Các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cùng các đơn vị sự nghiệp được thành lập, tổ chức lại theo quy định. Việc phân công nhiệm vụ được triển khai gắn với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm các lĩnh vực công tác được tiếp nối, không để khoảng trống trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Kinh Môn (Hải Phòng). (Ảnh: Phong Tuyết)

Một trong những điểm sáng trong quá trình vận hành của chính quyền mới là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Phường đã triển khai hệ thống HPNet tại 100% cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, công chức được cấp chữ ký số; tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 99,3%. Việc xử lý công việc trên môi trường số góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nền nếp. Tính đến ngày 6/9/2026, phường đã tiếp nhận 13.526 hồ sơ, giải quyết 13.485 hồ sơ; trong đó, 13.420 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% hồ sơ được thực hiện theo quy trình điện tử; 7.603 hồ sơ phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến, đạt 100%.

Những con số này cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, giảm thời gian đi lại và hạn chế các thủ tục không cần thiết. Các mô hình như “Ngày thứ Sáu không hẹn”, “Lưu động tiếp nhận và trả kết quả” cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc thao tác trên môi trường số.

Đáng chú ý, phường Kinh Môn còn quan tâm đến việc đổi mới tư duy, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc ứng dụng công nghệ mới. Cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi nhiệm vụ thu hút 324/373 cán bộ, công chức tham gia. Đây không chỉ là hoạt động khuyến khích tìm hiểu công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới, từng bước hình thành phương thức làm việc hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn bước đầu, có thể thấy việc tổ chức chính quyền hai cấp tại Kinh Môn không chỉ dừng ở sắp xếp đầu mối, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân. Bộ máy từng bước ổn định, quy trình xử lý công việc được chuẩn hóa, ứng dụng số ngày càng sâu rộng đã tạo nền tảng để địa phương thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Ngày 23/11, UBND phường Kinh Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. (FB Phường Kinh Môn)

Kinh tế tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm

Trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa triển khai các nhiệm vụ phát triển, phường Kinh Môn vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.265,25 tỷ đồng, bằng 75,32% kế hoạch năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất ước đạt 2.418,6 tỷ đồng, tăng 13,89%; khu vực dịch vụ đạt 654,85 tỷ đồng, tăng 13,45%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 191,8 tỷ đồng, tăng 1,1%. Kết quả này phản ánh sự duy trì ổn định của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vào cơ cấu kinh tế địa phương.

Cùng với tăng trưởng sản xuất, công tác quản lý và điều hành ngân sách đạt được những kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 330,048 tỷ đồng, bằng 126% dự toán; trong đó, thu điều tiết phường được hưởng đạt 224,376 tỷ đồng, bằng 109% dự toán. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Phường Kinh Môn đưa dịch vụ công đến gần người dân. (FB Phường Kinh Môn)

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, phường duy trì sản xuất ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt 283,82 ha, trong đó diện tích lúa đạt 270 ha. Năng suất lúa ước đạt 69,4 tạ/ha, sản lượng khoảng 1.873,8 tấn.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy. Hội chợ thương mại và Chợ hoa xuân Kinh Môn được tổ chức, tạo không gian giao thương, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và góp phần duy trì hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh tế được triển khai đồng bộ; phường hoàn thành điều tra 1.401 cơ sở, đạt 100% kế hoạch, đồng thời cấp 119 giấy phép xây dựng theo quy định.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được duy trì và triển khai đồng bộ. Phường tập trung thực hiện các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các trường hợp khó khăn.

Các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc diện được hưởng chính sách được tiếp cận trợ giúp; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Những kết quả này góp phần bảo đảm các chính sách an sinh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, không để các nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Trong lĩnh vực giáo dục, phường tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026, đồng thời rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu của bộ máy mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên. Trong 9 tháng, địa phương kiểm tra 36 cơ sở thực phẩm, giám sát 4 lễ hội, kiểm tra 16 cơ sở hành nghề y, dược; không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể, không xuất hiện dịch truyền nhiễm nguy hiểm.

Những kết quả trên cho thấy, dù phải tập trung nhiều nguồn lực để ổn định tổ chức sau sắp xếp, phường Kinh Môn vẫn duy trì tương đối toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ tăng trưởng sản xuất, thu ngân sách đến chăm lo đời sống người dân, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo Công đoàn phường Kinh Môn trao quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Báo Hải Phòng)

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phường Kinh Môn chú trọng củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân với 396 người, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả giao quân đạt 36/36 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Kinh Môn xác định tiếp tục tập trung cao độ vào các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm. Trong đó, phường đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất cả năm từ 12% trở lên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phường sẽ tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số vẫn là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phường tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cũng được triển khai quyết liệt, trong đó chú trọng chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2027.

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực cho thấy phường Kinh Môn đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy được kiện toàn, hoạt động hành chính được duy trì thông suốt; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách vượt dự toán; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Từ yêu cầu ổn định bộ máy đến mục tiêu phát triển bền vững, Kinh Môn đang từng bước khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.