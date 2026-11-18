Dự Ngày hội có các đồng chí: Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc; đại diện lãnh đạo một số sở, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số và giáo dục STEM.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường và lãnh đạo phường Kinh Bắc tham quan gian trưng bày của các doanh nghiệp, trường học tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đại diện lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc cho biết, trước yêu cầu phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phường Kinh Bắc xác định giáo dục phải đi trước một bước; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển của địa phương.

Theo đó, các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ số; các em học sinh tích cực khám phá, trải nghiệm, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học. Cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tăng cường kết nối nhà trường với các cơ sở nghiên cứu và cộng đồng, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, sở trường và sức sáng tạo.

Ngay sau lễ khai mạc, Ngày hội diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm khoa học kỹ thuật, mô hình STEM đến từ 10 trường học trên địa bàn phường cùng Trường Phổ thông có nhiều cấp học tư quốc tế Kinh Bắc. Đồng thời, có sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số và giáo dục STEM, gồm: VNPT Kinh Bắc - Viễn thông Bắc Ninh, Viettel Bắc Ninh, MobiFone Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Công nghệ cao EDU Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo ETC, Trung tâm Giáo dục STEM Happy.

Các em học sinh trải nghiệm sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật tại Ngày hội.

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm điều khiển robot, khám phá mô hình năng lượng tái tạo, thực hành thí nghiệm khoa học và tìm hiểu ứng dụng công nghệ số trong học tập, đời sống.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra cuộc thi “Rung chuông vàng”, thu hút hàng trăm học sinh tham gia với các câu hỏi về khoa học công nghệ, STEM, chuyển đổi số và những kiến thức cần thiết khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Thông qua Ngày hội góp phần tạo sân chơi tương tác, giúp học sinh chủ động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức lý thuyết về hoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học… vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và chuyển đổi số trong các nhà trường trên địa bàn phường.