Dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo nghệ nhân, người thực hành di sản và Nhân dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Kinh Bắc thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đức vua Lý Thái Tổ.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn đại biểu thành phố và phường Kinh Bắc đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Lý Thái Tổ và Đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức vua Lý Thái Tổ - người khai sáng vương triều Lý, có công định đô tại Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển mới của quốc gia Đại Việt; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người đặt nền móng xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước anh linh các bậc tiền nhân, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng của quê hương; củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Hoạt động dâng hương không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị di sản văn hóa quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự chương trình thực hành Nghi lễ và kéo co Hữu Chấp tại tổ dân phố An Thịnh, phường Kinh Bắc.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động thực hành, trình diễn và giao lưu di sản tại những không gian văn hóa truyền thống trên địa bàn phường. Tại tổ dân phố An Thịnh diễn ra chương trình thực hành nghi lễ và trình diễn trò chơi kéo co Hữu Chấp với chủ đề "Hữu Chấp – Sức mạnh cộng đồng, mạch nguồn di sản". Đây là dịp để cộng đồng trực tiếp giới thiệu, thực hành và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với đời sống tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hóa địa phương.

Phường Kinh Bắc lan tỏa tình yêu di sản nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Kéo co Hữu Chấp là nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc, kết tinh những giá trị tín ngưỡng dân gian, khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ và sức mạnh gắn kết cộng đồng. Trải qua nhiều thế hệ, người dân Hữu Chấp, nay là tổ dân phố An Thịnh vẫn bền bỉ gìn giữ, thực hành và trao truyền các nghi lễ, trò chơi truyền thống bằng tình yêu quê hương và trách nhiệm đối với di sản của cha ông.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Kinh Bắc tặng quà những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố An Thịnh.

Đặc biệt, năm 2015, Nghi lễ và trò chơi Kéo co Hữu Chấp trở thành một trong những thực hành thuộc di sản “Nghi lễ và trò chơi kéo co” được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của cộng đồng địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo vệ các yếu tố nguyên gốc, duy trì môi trường thực hành và phát huy sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Các tuyển thủ thực hành di sản trò chơi kéo co Hữu Chấp.

Tại tổ dân phố Viêm Xá diễn ra chương trình giao lưu hát Dân ca Quan họ giữa các làng Quan họ gốc với chủ đề "Tiếng hát người Kinh Bắc - Chung tay gìn giữ di sản Quan họ". Qua những làn điệu Quan họ truyền thống cùng sự tham gia của các nghệ nhân, liền anh, liền chị, chương trình góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tạo không gian thực hành, giao lưu và trao truyền Quan họ giữa các thế hệ.

Các nghệ nhân, liền anh, liền chị diễn xướng Quan họ trên thuyền tại tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc.

Để di sản tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, thời gian tới, UBND phường Kinh Bắc xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản; chú trọng gìn giữ không gian văn hóa, phong tục, nghi lễ truyền thống và những yếu tố nguyên gốc của di sản.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ, giới thiệu, quảng bá di sản; quan tâm tôn vinh nghệ nhân, người thực hành di sản, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, kế thừa tri thức văn hóa dân gian. Công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa và huy động nguồn lực xã hội hóa cũng sẽ được tăng cường, từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, quảng bá hình ảnh quê hương Kinh Bắc.

Trình diễn di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co Hữu Chấp tại tổ dân phố An Thịnh, phường Kinh Bắc.

Với chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, Ngày hội toàn dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại phường Kinh Bắc đã khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ di sản. Qua đó, đưa các giá trị văn hóa truyền thống hiện diện sinh động trong đời sống đương đại; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với di sản quê hương, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững.