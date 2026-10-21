Phường Kim Liên từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Lãnh đạo phường Kim Liên và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thăm hỏi, động viên người dân tại buổi khám sức khoẻ. Ảnh: NB

Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, phường Kim Liên xác định lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe. Trong đó, y tế cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Theo đó, Trạm Y tế phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thực hiện từ đầu tháng 7-2026. Chương trình hướng tới tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên; qua đó phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn, quản lý và điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế. Mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tính đến ngày 20-10-2026, tổng số người dân phường đã rà soát 85.960/92.240 người dân, đạt 93,2%; tổng số hộ dân đã rà soát 25.688/26.987 hộ, đạt 95,2%. Trong nhóm trẻ em, học sinh từ 0 đến 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục, đến ngày 5-9-2026, cả 25/25 cơ sở đã triển khai khám cho 22.770/22.770 trẻ em, học sinh, đạt 100% và đứng thứ 12/126 xã/phường. Tính chung số người đã khám trên tổng số phải khám đạt tỷ lệ 84,4%.

Để bảo đảm tiến độ, Trạm Y tế phường triển khai rà soát từ đầu tháng 6-2026, phối hợp với Công an phường, các tổ dân phố và ban quản lý khu nhà trọ cập nhật thông tin người dân. Theo bác sĩ Lại Đức Hà, Giám đốc Trạm Y tế phường Kim Liên, địa bàn có nhiều người tạm trú, lưu trú ngắn hạn nên dữ liệu dân cư thường xuyên biến động. Sự phối hợp giữa các lực lượng đã giúp công tác rà soát hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm danh sách đầy đủ, chính xác.

Song song với khám sức khỏe toàn dân, phường chú trọng chăm sóc người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Theo đó, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), phường phối hợp với Bệnh viện Đông Đô tổ chức khám tập trung cho hơn 150 người cao tuổi. Đối với người cao tuổi không thể đi lại, các đoàn khám lưu động phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã đến tận nhà khám cho 17 trường hợp.

Lãnh đạo phường Kim Liên trò chuyện, động viên người cao tuổi đang thăm, khám bệnh miễn phí tập trung tại Bệnh viện Đông Đô. Ảnh: NB

Trước đó, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phường tổ chức chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người cao tuổi. Chương trình được triển khai thành ba đợt tại Bệnh viện Đông Đô, Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với khoảng 800 người tham gia. Các hoạt động này vừa giúp phát hiện sớm bệnh lý, tư vấn hướng chăm sóc, điều trị phù hợp, vừa thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với người cao tuổi và những người có nhiều cống hiến cho đất nước…

Ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Song song với mở rộng hoạt động khám, chữa bệnh, phường Kim Liên tiếp tục từng bước ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Một trong những mô hình được triển khai là Tổng đài “Kim Liên khỏe”, ra mắt theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tạo kênh tư vấn, hỗ trợ y tế từ xa cho người dân.

Tổng đài hoạt động qua số 19001807, tiếp nhận cuộc gọi từ 8h đến 21h. Nội dung tư vấn gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh và chuyển tuyến bảo hiểm y tế, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh. Hệ thống cũng tiếp nhận phản ánh về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ để chuyển bộ phận chức năng xử lý, theo dõi và phản hồi.

Theo bác sĩ Lại Đức Hà, hệ thống được xây dựng theo hình thức “tổng đài ảo”, có khả năng ghi nhận cuộc gọi, lưu trữ thông tin và lịch sử tư vấn, đồng thời kết nối với hồ sơ sức khỏe điện tử. Thông tin về triệu chứng, tiền sử bệnh được phân loại để có phương án tư vấn, theo dõi hoặc xử lý trường hợp khẩn cấp phù hợp. Tính đến ngày 21-10-2026, tổng đài đã tiếp nhận hơn 3.156 cuộc gọi, trong đó 3.067 cuộc được tư vấn trực tiếp. Nội dung được quan tâm nhiều nhất là chuyển tuyến, bảo hiểm y tế với 1.477 cuộc gọi, chiếm khoảng 46%.

Một phiên livestream tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ của phường Kim Liên. Ảnh: NB

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng đánh giá, mô hình bước đầu góp phần đổi mới phương thức phục vụ nhân dân theo hướng chủ động, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, ngành Y tế và cộng đồng. Thời gian tới, phường đặt mục tiêu 100% người dân nhận diện số hotline, 95% biết cách kết nối và 100% cuộc gọi được xử lý đúng quy trình. Phường định hướng phát triển Tổng đài “Kim Liên Khỏe” thành kênh kết nối hiệu quả giữa người dân với hệ thống y tế, giúp người dân tiếp cận thông tin y khoa chính thống, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Cùng với Tổng đài “Kim Liên Khỏe”, Trung tâm Truyền thông số AI phường Kim Liên đã bước đầu hiện thực hoá hiệu quả việc kí kết phối hợp của phường với 7 bệnh viện trên địa bàn thông qua tổ chức các đợt khám sức khỏe và livestream tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác và đặt câu hỏi. Thời gian tới, phường tiếp tục mở rộng hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Còn trong chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, phường đã hoàn thành 9/10 chỉ tiêu; chỉ tiêu về tiêm chủng quốc gia đang tiếp tục được rà soát, làm sạch, hiện đạt 74%.

Với mục tiêu phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, phường Kim Liên đang từng bước mở rộng độ bao phủ của chương trình và đẩy nhanh tiến độ khám đối với các nhóm đối tượng theo kế hoạch. Kết quả rà soát và tổ chức khám thời gian vừa qua là cơ sở để địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế triển khai những đợt khám tiếp theo, hướng tới bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.