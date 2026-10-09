Phường Kim Liên tri ân các thế hệ cán bộ lực lượng vũ trang Thủ đô

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì Thủ đô và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí Võ Hồng Vinh nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô đã lập nhiều chiến công vẻ vang. Từ những ngày đầu thành lập trong hoàn cảnh cách mạng khó khăn, quân và dân Thủ đô kiên cường chiến đấu với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, làm nên những chiến công vang dội, trong đó có chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo phường Kim Liên trao quà cho các đồng chí nguyên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã nghỉ hưu trên địa bàn. Ảnh: PV

Trong thời bình, phẩm chất người lính Thủ đô tiếp tục được thể hiện qua các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và có mặt tại những nơi khó khăn, những thời điểm Nhân dân cần.

Theo đồng chí Võ Hồng Vinh, trong chặng đường vẻ vang ấy có sự đóng góp của các đồng chí nguyên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng đang có mặt tại chương trình. Các đồng chí không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ mà còn là những tấm gương về bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật và tình đồng chí, đồng đội.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quà cho các đồng chí nguyên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã nghỉ hưu trên địa bàn. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên khẳng định, địa phương luôn xác định xây dựng phường vững mạnh phải gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc và xây dựng lực lượng vũ trang phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công và cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nền quốc phòng toàn dân.

Thời gian tới, phường Kim Liên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: PV

Dịp này, lãnh đạo phường Kim Liên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô; trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị Quân đội đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Buổi gặp mặt, giao lưu và tặng quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kim Liên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.