Phường Kim Liên trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NB

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng và tôn vinh của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với quá trình cống hiến bền bỉ của các đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ và nhân dân phường Kim Liên.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: NB

Theo ông Võ Hồng Vinh, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng kiên trung với lý tưởng của Đảng. Dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường, ông Võ Hồng Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quà tri ân cho các cán bộ cơ sở. Ảnh: NB

Đồng thời cũng mong các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình trong tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; mãi là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Kim Liên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến thời điểm báo cáo đạt gần 3.000 tỷ đồng, bằng 129,7% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 74,57% dự toán thành phố giao...

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: NB

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, ông Võ Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết, trí tuệ, tinh thần gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng Đảng bộ phường Kim Liên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.