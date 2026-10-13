Phường Kim Liên trao Huy hiệu Đảng tặng 488 đảng viên

Lãnh đạo phường Kim Liên trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các đảng viên. Đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và toàn Đảng bộ, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đợt này, Đảng bộ phường Kim Liên trao tặng 488 Huy hiệu Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đồng chí Võ Hồng Vinh bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng ghi nhận những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, những đóng góp quý báu của các đảng viên đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí Võ Hồng Vinh cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 10-9-2026 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 117% dự toán năm. Phường tập trung xử lý 5 điểm nghẽn về giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và úng ngập, bước đầu tạo chuyển biến tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Tổng đài “Kim Liên khỏe” đã tiếp nhận hơn 1.000 cuộc gọi, góp phần kết nối chính quyền với người dân trong tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai chu đáo, kịp thời, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quà tri ân cho các cán bộ cơ sở. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng phường Kim Liên ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.