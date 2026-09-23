Phường Kim Liên tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân tham gia. Ảnh: PV

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên, chương trình “Đêm hội Trăng rằm” mang đến không khí Trung thu rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giao lưu hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Điểm nhấn của chương trình là phần thi bày mâm cỗ Trung thu với sự tham gia của 29 tổ dân phố. Các mâm cỗ được chuẩn bị công phu, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của các tổ dân phố.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động tại chương trình. Ảnh: PV

Hoạt động này cũng góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu, đồng thời tạo không khí giao lưu, thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Với sự chuẩn bị chu đáo, Tổ dân phố số 21 đã giành Giải Đặc biệt của chương trình.

Mâm cỗ Trung thu của Tổ dân phố số 21 đã giành Giải Đặc biệt của chương trình. Ảnh: PV

Bên cạnh phần thi bày mâm cỗ, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi như gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân và các hoạt động dành cho thiếu nhi. Những nội dung gần gũi, hấp dẫn đã tạo không khí vui tươi, mang đến nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em trong dịp Tết Trung thu.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ trao Giải Đặc biệt cho Tổ dân phố số 21. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Kim Liên tổ chức trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, phường trao 95 suất quà cho trẻ em khuyết tật, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng kinh phí 95 triệu đồng; trao 145 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí 72,5 triệu đồng. Ngoài ra, 1.500 suất quà hiện vật được dành tặng các em thiếu nhi tham gia chương trình...

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, các hoạt động vui Tết Trung thu và trao quà đã tạo điều kiện để thiếu nhi trên địa bàn có thêm không gian vui chơi, giao lưu trong dịp Trung thu.

Thông qua chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026, phường Kim Liên góp phần tạo nên một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường, tổ dân phố và cộng đồng trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em.