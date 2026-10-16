Phường Kim Liên thu nhận 73 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Lực lượng công an hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm thủ tục trước khi lấy mẫu ADN. Ảnh: PV

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 306/KH-CAHN-PC06 ngày 15-6-2026 của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố.

Kết quả, các đơn vị đã thu nhận 73 mẫu sinh phẩm của thân nhân phục vụ xác định danh tính 75 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó, tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm lưu động đối với 4 thân nhân của 5 liệt sĩ trên địa bàn phường.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đã phối hợp triển khai hoạt động, bảo đảm quyền và lợi ích của thân nhân liệt sĩ. Hoạt động góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm trong công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Lực lượng công an hỗ trợ người dân trong quá trình đối chiếu thông tin thân nhân liệt sĩ. Ảnh: PV

Thân nhân các liệt sĩ chờ làm thủ tục thực hiện lẫy mẫu ADN. Ảnh: PV

Lực lượng y tế thực hiện việc lấy mẫu đối với các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: PV

Thực hiện xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu dân cư trên thẻ căn cước gắn chip. Ảnh: PV