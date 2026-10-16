Phường Kim Liên thu nhận 73 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ
Ngày 16-10, tại Trường Đội Lê Duẩn (phường Giảng Võ, Hà Nội), Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Kim Liên phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin (đợt 2).
Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 306/KH-CAHN-PC06 ngày 15-6-2026 của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố.
Kết quả, các đơn vị đã thu nhận 73 mẫu sinh phẩm của thân nhân phục vụ xác định danh tính 75 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó, tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm lưu động đối với 4 thân nhân của 5 liệt sĩ trên địa bàn phường.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đã phối hợp triển khai hoạt động, bảo đảm quyền và lợi ích của thân nhân liệt sĩ. Hoạt động góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm trong công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-kim-lien-thu-nhan-73-mau-sinh-pham-adn-than-nhan-liet-si-1761470.html