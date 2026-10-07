Phường Kim Liên thông tin phương án hỗ trợ tiểu thương chợ Kim Liên

Tiểu thương nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Bảo

Tại cuộc họp, các tiểu thương nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc bố trí địa điểm kinh doanh trong thời gian chợ Kim Liên xây dựng mới; làm rõ vấn đề hỗ trợ không thu phí dịch vụ; phương án bố trí quầy hàng cho tiểu thương sau khi chợ mới hoàn thành, cũng như thông tin về dự án xây dựng chợ Kim Liên mới.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, phường rất chia sẻ với những khó khăn của các tiểu thương khi chợ phải dừng hoạt động.

Theo ông Trương Minh Quang, chợ Kim Liên được xây dựng từ năm 1992, trải qua nhiều năm đã xuống cấp. Các hạng mục như hệ thống bể nước, hành lang, khu vực thoát hiểm không thể thực hiện cải tạo mà phải tính đến phương án xây dựng mới. Trước đó, phường đã phối hợp với Công an thành phố rà soát các nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Bảo

Về dự án xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết, phường Kim Liên là chủ đầu tư và đây là dự án đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước. Tiểu thương không phải đóng góp kinh phí để xây dựng chợ. Chợ mới tiếp tục được xây dựng với chức năng là chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác.

Theo phương án thiết kế, tầng một của chợ sẽ bố trí lối để xe máy di chuyển trực tiếp vào trong chợ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các quầy hàng. Đối với việc bố trí quầy hàng sau khi chợ mới hoàn thành, phường Kim Liên dự kiến bố trí tối thiểu bằng số quầy cũ, khoảng 194 quầy.

Ông Trương Minh Quang cũng nêu các tiêu chí đối với trường hợp được trở lại kinh doanh tại chợ. Trong đó, hai tiêu chí bắt buộc là có hợp đồng và ngành nghề kinh doanh phù hợp. Sáu nhóm ngành hàng được xác định gồm: Hàng khô, gia vị, nông sản khô, gạo, đỗ, vàng mã; dịch vụ may mặc, sửa chữa quần áo, sửa khóa; rau, củ quả, hoa quả tươi; quần áo may sẵn, vải sợi, giày dép, túi xách; thực phẩm tươi sống như thịt, gia cầm, cá, thủy hải sản; và nhóm hàng ăn uống chín như phở, đồ ăn vặt. Việc người dân có hộ khẩu tại Kim Liên được xem là một yếu tố ưu tiên, nhưng không phải tiêu chí bắt buộc.

Liên quan tiến độ dự án xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết, UBND phường Kim Liên đã phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 1-8-2026. Phường dự kiến trước ngày 20-10-2026 sẽ niêm yết các bản vẽ tại khu vực xây dựng chợ để lấy ý kiến cộng đồng dân cư, trong đó có các tiểu thương. Thời gian xây dựng dự kiến khoảng 180 ngày và phấn đấu đến khoảng tháng 9-2027 có chợ mới hoàn thiện để các hộ kinh doanh trở lại.

Về địa điểm kinh doanh tạm, ông Trương Minh Quang cho biết, trên địa bàn phường Kim Liên không có vị trí được quy hoạch làm chợ ngoài khu vực chợ Kim Liên hiện nay. Vì vậy, phường không có địa điểm để bố trí chợ tạm cho các tiểu thương. Tuy nhiên, phường đã chủ động làm việc với các phường lân cận như Láng, Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và rà soát danh sách các khu vực chợ có quầy, ki-ốt còn trống để giới thiệu cho tiểu thương lựa chọn.

Lãnh đạo phường Kim Liên và Hội chữ Thập đỏ phường trao kinh phí hỗ trợ cho tiểu thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 20 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Bảo

UBND phường Kim Liên cam kết sẽ làm việc với chính quyền các phường để hỗ trợ tiểu thương thuê địa điểm theo đúng giá nhà nước, không để xảy ra trường hợp phải thuê với mức giá ngoài quy định hoặc chênh lệch. Trường hợp tiểu thương chủ động lựa chọn địa điểm tại các khu vực khác có chợ do nhà nước quản lý, phường cũng sẽ phối hợp với chính quyền nơi đó để hỗ trợ, tạo điều kiện có địa điểm kinh doanh ổn định.

Đối với chính sách hỗ trợ sau khi chợ mới hình thành, ông Trương Minh Quang cho biết, 88 hộ kinh doanh đang kinh doanh tại chợ trước thời điểm phải nghỉ hoạt động sẽ được phường nghiên cứu phương án hỗ trợ, trong đó có việc giảm giá dịch vụ sau khi trở lại kinh doanh.

Liên quan khoản tạm thu phí dịch vụ của tháng 7-2026, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên đề nghị Ban Quản lý chợ trả lại toàn bộ khoản tiền đã thu của các hộ kinh doanh trong tháng này và thực hiện theo chỉ đạo của UBND phường về việc không thu các khoản của tiểu thương từ tháng 7-2026. Đặc biệt, đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, UBND phường đã đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nắm bắt tình hình của các hộ kinh doanh để có phương án hỗ trợ phù hợp.