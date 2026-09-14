Phường Kim Liên thông tin chính thức về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên

Lực lượng chức năng phường Kim Liên thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, PCCC tại Chợ Kim Liên. Ảnh: KL

Dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về PCCC

Theo thông báo của UBND phường Kim Liên, Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Qua thời gian dài khai thác, sử dụng, cơ sở hạ tầng của chợ đã xuống cấp, còn tồn tại một số nội dung chưa bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Ngày 13-5-2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra, xác định các tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn PCCC tại Chợ Kim Liên. Ngày 10-6-2026, Công an thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 8644/PCCC&CNCH-KV10, đề nghị nghiêm túc thực hiện khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC. Ngày 22-6-2026, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 4928/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về PCCC tại Chợ Kim Liên, đồng thời yêu cầu khắc phục các tồn tại theo quy định.

Theo đó, ngày 28-7-2026, UBND phường Kim Liên thông báo, niêm yết công khai tại chợ biên bản kiểm tra và các văn bản của Công an thành phố Hà Nội liên quan đến các tồn tại, vi phạm về PCCC để các hộ kinh doanh, tiểu thương biết và phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và kết quả rà soát thực tế, ngày 7-8-2026, UBND phường Kim Liên ban hành Thông báo số 516/TB-UBND về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại về PCCC. Ngày 28-8-2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Kim Liên ban hành Thông báo số 17/TB-BQLDAĐTHT về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên; đồng thời tổ chức thông tin, trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các hộ kinh doanh, tiểu thương.

Ngày 9-9-2026, lãnh đạo UBND phường Kim Liên trực tiếp thông tin, trao đổi với các hộ kinh doanh, tiểu thương đang hoạt động tại chợ về chủ trương, lý do dừng hoạt động và phương án tổ chức triển khai; đồng thời lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau quá trình công khai thông tin, tuyên truyền, trao đổi và vận động, UBND phường Kim Liên tổ chức dừng hoạt động Chợ Kim Liên cho đến khi các điều kiện an toàn về PCCC và các điều kiện có liên quan được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

UBND phường Kim Liên cho biết sẽ tổ chức dừng hoạt động Chợ Kim Liên cho đến khi các điều kiện an toàn về PCCC và các điều kiện có liên quan được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Ảnh: KL

Hỗ trợ tiểu thương di chuyển hàng hóa

Cũng theo thông báo của UBND phường Kim Liên, từ ngày 14-9-2026, phường bố trí lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ, phương tiện vận chuyển hàng hóa, tài sản cho các hộ kinh doanh, tiểu thương. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 16-9.

Từ 12 giờ ngày 14-9, Chợ Kim Liên ngừng cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động kinh doanh và không đưa thêm hàng hóa vào chợ. Các lực lượng của phường tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương di chuyển hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực chợ.

UBND phường cũng phân công các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, PCCC, y tế và hỗ trợ vận chuyển; thành lập các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương. Đồng thời, phường bố trí địa điểm lưu giữ tạm thời, không thu phí đối với hàng hóa thuộc nhóm hàng khô, có điều kiện bảo quản đơn giản.

Để chia sẻ khó khăn, giảm tác động của việc dừng hoạt động chợ đến các hộ kinh doanh, tiểu thương, UBND phường Kim Liên không truy thu các khoản phí dịch vụ mà tiểu thương, hộ kinh doanh chưa nộp khi kinh doanh tại chợ. Phường cũng rà soát nhu cầu, kết nối với các chợ dân sinh trên địa bàn và khu vực lân cận để giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp; đồng thời hỗ trợ tiểu thương tiếp tục kinh doanh qua “Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7” với hơn 5.800 thành viên.

Poster tuyên truyền của phường Kim Liên về việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại, bảo đảm điều kiện an toàn PCCC. Ảnh: KL

Dừng hoạt động, không phải chấm dứt hoạt động chợ

UBND phường Kim Liên khẳng định việc dừng hoạt động Chợ Kim Liên nhằm khắc phục các tồn tại, bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, không phải chấm dứt hoạt động của chợ.

Phường tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp khắc phục về PCCC, hạ tầng và các điều kiện có liên quan. Khi chợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và điều kiện hoạt động theo quy định, các hộ kinh doanh, tiểu thương sẽ được tiếp tục hoạt động kinh doanh theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND phường Kim Liên đồng thời báo cáo thành phố về chủ trương xây dựng chợ dân sinh trên diện tích Chợ Kim Liên hiện nay, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC và nhu cầu kinh doanh, mua sắm thiết yếu của nhân dân. Việc triển khai phương án đầu tư xây dựng chợ được thực hiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

UBND phường Kim Liên cho biết, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh kế của các hộ kinh doanh, tiểu thương trong thời gian chợ phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, phường xác định an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân là yêu cầu cao nhất. Việc dừng hoạt động chợ được xác định là giải pháp cần thiết để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn cho tiểu thương, nhân dân và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh.