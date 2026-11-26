Lãnh đạo phường Kim Liên chủ trì hội nghị. Ảnh: NB

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2026 là năm đầu phường Kim Liên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phường thực hiện 11 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch được giao, trong đó nổi bật là kết quả thu ngân sách vượt dự toán và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công.

Cụ thể, từ ngày 1-1 đến 12-11-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 3.430 tỷ đồng, bằng 150,03% dự toán; kết quả giải ngân đạt hơn 246 tỷ đồng, bằng 100,05% kế hoạch. Trong giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, phường đã đạt một số kết quả tích cực. Tình trạng ùn tắc giao thông tại hai nút giao trên tuyến phố Phương Mai, Tôn Thất Tùng giảm đáng kể; Ban Chỉ đạo 5 điểm nghẽn thành phố đánh giá trên địa bàn phường không còn điểm nghẽn ùn tắc giao thông của thành phố.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NB

Công tác bảo đảm trật tự đô thị được tăng cường. Từ ngày 1-1 đến 12-11-2026, phường đã xử lý 1.571 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 598,25 triệu đồng. Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, 9/9 điểm đen về rác thải đã được xóa bỏ; xử phạt 49 trường hợp với số tiền 109,5 triệu đồng; xử lý đúng hạn 195/195 phản ánh trên hệ thống iHanoi. Đối với công tác an toàn thực phẩm, toàn phường đã kiểm tra 392 cơ sở, xử phạt 64 cơ sở với tổng số tiền 379,5 triệu đồng…

Tại hội nghị, nhân dân và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ hoạt động hiệu quả, thông suốt, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Đồng thời, nhiều ý kiến tập trung phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong đời sống dân cư.

Trong đó, người dân đề nghị phường duy trì việc thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tổ chức tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần; rà soát các điểm tập kết rác tại sân chơi T1/T2, khu TBXH, ngõ 2; bố trí biển thông báo giờ đổ rác và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NB

Một vấn đề khác được người dân quan tâm là tình trạng ô tô, xe máy đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông; xe máy, xe điện để kín lối vào cầu thang chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người dân đề nghị UBND phường chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định…

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và trách nhiệm, lãnh đạo phường Kim Liên đã trực tiếp trả lời, giải trình từng câu hỏi, đề xuất của cử tri, tập trung vào những nội dung thuộc các lĩnh vực nóng, nhạy cảm và được người dân quan tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NB

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị không chỉ phản ánh những vấn đề cụ thể trong đời sống dân sinh mà còn thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền nhìn nhận đầy đủ những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và các vấn đề phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Phương Ngọc cũng đề nghị UBND phường và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát các nội dung nhân dân phản ánh, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và phương án giải quyết. Những việc thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền cần chủ động tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền, đồng thời thông tin rõ tiến độ để nhân dân nắm bắt.