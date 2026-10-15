Phường Kim Liên tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu trung tâm tại UBND phường Kim Liên và kết nối trực tuyến đến 29 tổ dân phố trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng chủ trì tại điểm cầu trung tâm UBND phường. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kim Liên Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, phường xác định kiểm soát TTHC là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Việc rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền được thực hiện thường xuyên; đồng thời chú trọng công khai quy trình, hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

UBND phường phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3 niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền tại Điểm phục vụ hành chính công số Kim Liên và trên cổng thông tin điện tử phường. Công tác cải cách hành chính được gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu trung tâm tại UBND phường Kim Liên và kết nối trực tuyến đến 29 tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: PV

Cụ thể, UBND phường đã công khai 412 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trong đó có 345 thủ tục thuộc thẩm quyền riêng của cấp xã và 67 thủ tục dùng chung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, cấp xã. Phường đang duy trì trả kết quả ngay đối với một số thủ tục như chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, chứng thực chữ ký và đăng ký khai tử.

Từ ngày 1-1 đến 13-10-2026, phường tiếp nhận 19.664 hồ sơ, gồm 11.233 hồ sơ trực tuyến, 8.236 hồ sơ trực tiếp và 195 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đã giải quyết 19.508 hồ sơ, trong đó 19.501 hồ sơ trước hạn và đúng hạn; còn 156 hồ sơ đang giải quyết. Lĩnh vực chứng thực có số lượng hồ sơ lớn nhất với 13.426 hồ sơ, tiếp đến là lĩnh vực tư pháp với 4.905 hồ sơ…

Đại biểu nêu ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về việc điều chỉnh thông tin trên giấy khai sinh; thủ tục thành lập nhóm lớp mầm non độc lập dân lập, tư thục; giá trị pháp lý của bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn; đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cải chính thông tin hộ tịch... Các ý kiến được lãnh đạo UBND phường và các phòng chuyên môn tiếp thu, giải đáp cụ thể ngay tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu và đại diện nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến xuất phát từ thực tiễn, là cơ sở để phường tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của người dân, bảo đảm việc giải quyết TTHC đồng bộ, thông suốt.

Các đại biểu tham gia trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố. Ảnh: PV

Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng chí Trần Hoàng giao Văn phòng HĐND và UBND phối hợp các đơn vị chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết, trả lời công dân đúng quy định và thời hạn. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trần Hoàng cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn tiếp tục rà soát, công khai TTHC; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng thực thi công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu cung cấp lại giấy tờ đã có; tăng cường hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và duy trì đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở...