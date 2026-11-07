Phường Kim Liên: Rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn trong các trường học

Lãnh đạo phường Kim Liên họp với các đơn vị liên quan và các trường về công tác rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn trong các trường học trên địa bàn. Ảnh: PV

Ưu tiên ổn định hoạt động dạy và học

Mới đây, UBND phường Kim Liên đã tổ chức cuộc họp định kỳ với các đơn vị liên quan cùng với lãnh đạo các cơ sở giác dục nhằm rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại trường học trên địa bàn. Đồng thời triển khai chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và PCCC.

Một trong những nhiệm vụ được địa phương ưu tiên là khẩn trương ổn định hoạt động giáo dục của Trường THCS Kim Liên, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Theo đó, UBND phường yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở vật chất, số lượng phòng học hiện có tại các trường, đối chiếu với lịch học, nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục và đặc điểm của từng khối lớp để đánh giá nhu cầu, khả năng tiếp nhận học sinh.

Việc xây dựng phương án sắp xếp căn cứ vào điều kiện thực tế của từng cơ sở, bảo đảm tính khả thi, không ảnh hưởng đến chất lượng và điều kiện dạy học. Đặc biệt, phương án lựa chọn phải dựa trên kết quả đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn, đồng thời phù hợp với yêu cầu tổ chức dạy học và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh. UBND phường dự kiến hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để học sinh Trường THCS Kim Liên đi học tập trung trở lại trước ngày 15-11-2026.

Trong thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Trường THCS Kim Liên đã tổ chức dạy học trực tuyến, kịp thời thông tin tới cha mẹ học sinh và phối hợp với các đơn vị liên quan để sẵn sàng cho việc ổn định hoạt động dạy và học. Đối với học sinh lớp 7, UBND phường cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày 11-11-2026 theo đúng tiến độ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cùng với việc bố trí điều kiện học tập, phường xác định yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu và không sử dụng các cơ sở vật chất có yếu tố “tạm” để dạy và học. Chỉ tổ chức dạy học tại địa điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn; các công trình đang thi công trong khuôn viên trường phải có rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Rà soát thực chất, phân công rõ trách nhiệm

Song song với nhiệm vụ ổn định hoạt động giáo dục, phường Kim Liên luôn xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn và PCCC trong trường học là nhiệm vụ trọng tâm, được chỉ đạo thường xuyên thông qua các cuộc họp, giao ban, kiểm tra và văn bản.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng nhấn mạnh yêu cầu rà soát phải thực chất, đánh giá đúng kết quả công tác PCCC tại từng nhà trường, trong đó chú trọng đến khả năng xử lý tình huống thực tế. Theo đó, các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, PCCC tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trọng tâm là tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc rà soát các điều kiện an toàn phải được thực hiện chủ động, thường xuyên tại tất cả khu vực trong trường học theo quy định. Các trường cần tập trung rà soát hệ thống điện, việc bố trí trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn luôn thông thoáng.

Đối với hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ các đơn vị phải đảm bảo duy trì điều kiện hoạt động theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án xử lý tình huống, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Để các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, UBND phường giao các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn các nhà trường về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.