Phường Kim Liên ra mắt tuyến phố an toàn thực phẩm, văn minh đô thị

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyên Bảo

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng nhấn mạnh, an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Đối với tuyến phố Đặng Văn Ngữ có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, yêu cầu đặt ra không chỉ là đáp ứng các tiêu chí tại thời điểm ra mắt mô hình mà phải duy trì việc chấp hành trong từng ngày hoạt động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh đô thị - kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tại phố Đặng Văn Ngữ. Ảnh: Nguyên Bảo

Bên cạnh an toàn thực phẩm, văn minh đô thị được xác định là nội dung quan trọng, quyết định diện mạo và chất lượng tuyến phố. Một tuyến phố văn minh không chỉ sạch, đẹp mà còn phải duy trì trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày. Các cơ sở kinh doanh cần thực hiện nghiêm việc sắp xếp hàng hóa, bàn ghế, biển hiệu đúng quy định; giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời duy trì thái độ ứng xử lịch sự, văn hóa với khách hàng và cộng đồng dân cư.

Quang cảnh Lễ ra mắt mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh đô thị - kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tại phố Đặng Văn Ngữ. Ảnh: Nguyên Bảo

Cùng với đó, mô hình được triển khai gắn với chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản lý tại phường. Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, việc xây dựng tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh đô thị gắn với kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Đáng chú ý, mô hình được triển khai theo hướng “3 công khai”: công khai giá, công khai phương thức thanh toán và công khai thông tin an toàn thực phẩm. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là công cụ trung tâm, góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ truy xuất thông tin cơ sở, nguồn gốc thực phẩm và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Kim Liên hướng dẫn cơ sở kinh doanh dán niêm yết công khai về cơ đảm bảo ATTP trên tuyến phố Đặng Văn Ngữ. Ảnh: Nguyên Bảo

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng đề nghị các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Đặng Văn Ngữ nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, văn minh đô thị; thực hiện niêm yết công khai giá cả; tích cực triển khai các hình thức thanh toán điện tử như mã QR, chuyển khoản, ví điện tử, ngân hàng số. Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị thuộc phường và các tổ dân phố được đề nghị tiếp tục phối hợp, duy trì giám sát sau lễ ra mắt, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh…