Phường Kim Liên phát huy vai trò tổ dân phố trong phục vụ nhân dân

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND phường, kết nối trực tuyến đến 29 tổ dân phố trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND phường, kết nối trực tuyến đến 29 tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kim Liên Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, trong năm 2026, UBND phường tập trung điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, ưu tiên các nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Nổi bật là thu ngân sách vượt dự toán năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, xử lý các điểm đen rác thải, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến ngày 12-10-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.962 tỷ đồng, bằng 129,42% dự toán năm, vượt hơn 673 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 246,6 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 249,1 tỷ đồng, tương đương 99%. Nguồn vốn được bố trí cho 30 dự án, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, trường học, trạm y tế và công trình công cộng.

Các Tổ trưởng tổ dân phố nêu ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong quản lý đô thị, phường tập trung xử lý 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm; phân công trách nhiệm quản lý trên 18 tuyến phố. Khoảng 110 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày được phối hợp thu gom, vận chuyển thường xuyên; 9/9 điểm đen rác thải đã được xử lý, xóa bỏ. Trong 9 tháng, phường kiểm tra, giám sát 385 cơ sở kinh doanh thực phẩm, xử phạt 63 cơ sở với tổng số tiền 371,5 triệu đồng; trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng tiếp tục được tăng cường. Toàn phường có 12.856 thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 100%; trong đó, 11.845 thửa có đầy đủ thông tin và 9.262 thửa đã được làm sạch dữ liệu. Phường cũng hoàn thành sắp xếp 92 tổ dân phố thành 29 tổ, giảm 63 tổ. Sau sắp xếp, các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và đội ngũ Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định.

Các đại biểu tham gia trực tuyến tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố. Ảnh: PV

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường hỗ trợ việc làm cho 1.326 lao động; hỗ trợ 185 lao động vay gần 25 tỷ đồng để tạo, duy trì và mở rộng việc làm. Phường hoàn thành sắp xếp 21 trường công lập còn 11 trường; tiếp tục củng cố hoạt động y tế cơ sở, triển khai khám sức khỏe toàn dân và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Về phục vụ nhân dân, từ ngày 1-1 đến 13-10-2026, phường tiếp nhận 19.664 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 19.508 hồ sơ, trong đó 19.501 hồ sơ trước hạn và đúng hạn. Qua ứng dụng iHanoi, phường tiếp nhận 1.759 phản ánh, xử lý 1.615 phản ánh, đạt 91,9%. Công tác quốc phòng, an ninh được duy trì; phường hoàn thành giao 31/31 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Các ý kiến được lãnh đạo UBND phường và các phòng chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp, tiếp thu để chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao đổi, giải đáp các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Minh Quang ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Tổ trưởng tổ dân phố và đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, chủ động nắm tình hình địa bàn và kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, UBND phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.