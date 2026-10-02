Phường Kim Liên kiện toàn bộ máy, nâng chất lượng phục vụ người dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND phường Kim Liên đã xem xét các tờ trình của UBND phường, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thông qua Nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét, thông qua Nghị quyết về Đề án “Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn phường Kim Liên giai đoạn 2026-2030”. Đề án đặt yêu cầu chủ động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở, gắn với phương châm “4 tại chỗ” và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Trong chương trình kỳ họp, HĐND phường cũng nghe UBND phường báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của phường Kim Liên, giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc cho biết, qua hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền phường đang đứng trước yêu cầu đổi mới để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn, phức tạp do quá trình phân cấp, phân quyền mạnh mẽ từ thành phố về cơ sở. Bên cạnh đó, tính chủ động trong dự báo và tầm nhìn chiến lược đối với mỗi quyết sách tại địa phương cũng là yếu tố để tạo bước chuyển biến trong việc hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Theo bà Hoàng Thị Phương Ngọc, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường không đơn thuần là sự dịch chuyển hay tăng số lượng đầu mối mà nhằm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, giảm tải áp lực cho từng vị trí việc làm. Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên môn hóa sâu, hoạt động thực chất, hiệu quả hơn, lấy chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực của hệ thống chính trị phường.

Bà Hoàng Thị Phương Ngọc cũng cho biết, những nội dung trình tại kỳ họp có ý nghĩa trực tiếp đối với kỷ cương, năng lực điều hành của bộ máy và phát triển của phường trong hiện tại, tương lai. Từ đó đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào thực tiễn, thảo luận dân chủ, khách quan và quyết định chính xác, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để UBND phường triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu, tháng đầu quý IV-2026.