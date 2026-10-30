Phường Kim Liên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Công tác khám tuyển được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đợt khám sơ tuyển được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Kim Liên. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện các bước khám tuyển theo đúng kế hoạch và quy định.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: PV

Trong ngày đầu khám sơ tuyển, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc thực hiện các quy trình chuyên môn. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng tham gia, góp phần bảo đảm hoạt động khám sơ tuyển diễn ra theo kế hoạch.

Để chuẩn bị cho đợt khám tuyển, phường Kim Liên đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các diễn đàn và trang thông tin điện tử của phường về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm và ý thức sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Việc tổ chức khám sơ tuyển đối với 2.203 công dân là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Kim Liên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện nghiêm các quy trình tuyển chọn, bảo đảm tính công khai, khách quan và đúng quy định.

Thông qua đợt khám tuyển, phường Kim Liên hướng tới tuyển chọn những công dân đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi khám sơ tuyển: