Phường Kim Liên khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Lãnh đạo phường Kim Liên thăm, tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Bảo

Hoạt động nhằm tri ân, hỗ trợ người cao tuổi, nhất là những trường hợp già yếu, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh mạn tính, có nhu cầu được kiểm tra, đánh giá sức khỏe. Đồng thời, chương trình hướng tới nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cộng đồng; tư vấn, phổ biến kiến thức về rèn luyện, tăng cường sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc và chủ động phòng ngừa các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương thăm, khám bệnh tại nhà đối với những người cao tuổi không có khả năng đi lại. Ảnh: Nguyên Bảo

Theo kế hoạch, phường Kim Liên sẽ tổ chức khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người từ 60 tuổi trở lên, ưu tiên người cao tuổi già yếu, cô đơn, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong danh sách đã được rà soát, đăng ký. Cùng với hoạt động khám, phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà và từng bước thiết lập hệ thống thông tin phục vụ quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn.

Phường Kim Liên phối hợp với Bệnh viện Đông Đô tổ chức khám sức khỏe tập trung cho hơn 150 người cao tuổi. Ảnh: Nguyên Bảo

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phường huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế hiện có tại Trạm Y tế cùng các bệnh viện công lập trên địa bàn tham gia chương trình. Theo đó, trong hai ngày 1 và 2-10, phường Kim Liên sẽ phối hợp với Bệnh viện Đông Đô tổ chức khám sức khỏe tập trung cho hơn 150 người cao tuổi. Người cao tuổi được khám các chuyên khoa gồm: Nội, Da liễu, Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, sản; thực hiện xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, X-quang tim, phổi thẳng, siêu âm và được tư vấn sức khỏe.

Đáng chú ý, đối với những người cao tuổi không có khả năng đi lại, phường phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung ương thành lập các đoàn khám lưu động đến tận nhà. Từ ngày 30-9 đến 1-10, các đoàn đã tổ chức khám tại nhà cho 17 trường hợp. Nội dung khám tại nhà gồm: Khám nội tổng quát, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ, siêu âm và tư vấn sức khỏe. Các trường hợp có nhu cầu được tư vấn, kê đơn và cấp phát thuốc tại nhà; trường hợp có chỉ định nhập viện được hỗ trợ vận chuyển miễn phí về Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Lãnh đạo phường Kim Liên trò chuyện, động viên người cao tuổi đang thăm, khám bệnh tập trung tại Bệnh viện Đông Đô. Ảnh: Nguyên Bảo

Thông qua chương trình, phường Kim Liên hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi, đồng thời tăng cường kiến thức, kỹ năng chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình. Hoạt động cũng góp phần xây dựng môi trường chăm sóc thân thiện tại gia đình, cộng đồng, quan tâm đúng mức đến nhu cầu sức khỏe của người cao tuổi, qua đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội.