Phường Kim Liên khai mạc Giải Thể thao học sinh năm học 2026-2027

Các vận động viên tham gia giải. Ảnh: PV

Giải đấu được tổ chức nhằm duy trì, hướng tới tăng cường công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích các nhà trường lựa chọn, duy trì và phát triển những môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, sở thích và năng lực của học sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PV

Đồng thời, hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh về vai trò của thể dục, thể thao đối với sự phát triển thể chất, tinh thần, kỹ năng xã hội và chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: PV

Giải đấu cũng là dịp đánh giá kết quả tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa và phong trào thể dục, thể thao tại các nhà trường; phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu, thành tích nổi bật để bồi dưỡng, thành lập các đội tuyển thể thao của phường tham gia các giải cấp thành phố.

Tại Hội khỏe Măng non, học sinh tranh tài ở các nội dung kéo co, nhảy bao bố và thể dục Aerobic. Đối với Giải Thể thao học sinh, các môn thi đấu gồm cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng đá, Taekwondo, điền kinh, cầu lông, đá cầu, bơi, bóng bàn, kéo co và thể dục Aerobic.

Các vận động viên tranh tài tại môn cờ vua. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, thời gian qua, công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục, thể thao trong các nhà trường trên địa bàn phường luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thông qua các hoạt động thể thao, học sinh có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực và xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: PV

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên đề nghị Ban tổ chức điều hành chương trình với tinh thần trách nhiệm, các tổ trọng tài làm việc khách quan, công tâm; đồng thời mong muốn các vận động viên nỗ lực thi đấu, phát huy khả năng của bản thân, coi mỗi phần thi là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học sinh.

Ông Trần Hoàng tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của ngành giáo dục, sự đồng hành của phụ huynh và tinh thần đoàn kết, tự tin của các vận động viên, giải đấu sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường phát triển thực chất và bền vững.