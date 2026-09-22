Phường Kim Liên: Gỡ 'điểm nghẽn' về giao thông trên phố Hoàng Tích Trí

Việc phân luồng tại các điểm giao cắt, giãn thời gian đưa đón, kiểm soát dừng đỗ và bố trí lực lượng điều tiết tại cổng trường đang tạo chuyển biến bước đầu, góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về giao thông, bảo đảm thuận lợi và an toàn hơn cho học sinh, phụ huynh khi di chuyển trên tuyến phố.

Lực lượng chức năng phường Kim Liên điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm trên phố Hoàng Tích Trí. Ảnh: PV

Giảm áp lực từ các điểm giao cắt

Theo ghi nhận, phố Hoàng Tích Trí tập trung nhiều trường học, các tuyến ngõ dân sinh kết nối trong khi mặt cắt đường hạn chế. Vào giờ học sinh đến trường, tan học, lượng người và phương tiện tăng nhanh trong thời gian ngắn. Tình trạng dừng, đỗ, quay đầu, chờ đón học sinh có thể làm giảm khả năng lưu thông, phát sinh xung đột giữa phương tiện cơ giới và học sinh đi bộ.

Trước thực tế này, phường Kim Liên tập trung tổ chức lại giao thông theo hướng xử lý những vị trí dễ phát sinh xung đột và giảm lượng phương tiện dồn vào khu vực trường học trong cùng thời điểm. Bốn vị trí được tập trung tổ chức phân luồng, điều tiết gồm Hoàng Tích Trí - Lương Định Của, Hoàng Tích Trí - Đào Duy Anh, ngõ 5 Hoàng Tích Trí và ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch. Lực lượng chức năng được bố trí để hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm, xác định hướng di chuyển và xử lý tình huống phát sinh.

Cùng với phân luồng tại các nút giao, các trường rà soát số lượng phương tiện, thời gian tập trung để tổ chức giờ đưa, đón lệch nhau giữa các khối lớp và giữa các trường. Việc giãn thời gian giúp hạn chế tình trạng phụ huynh, học sinh và phương tiện cùng tập trung trên tuyến phố trong một khoảng thời gian ngắn.

Cùng với đó, phường cũng tập trung xử lý những tuyến ngõ có mặt cắt hẹp, nơi ô tô đi vào giờ cao điểm có thể tạo xung đột với dòng phương tiện trên phố Hoàng Tích Trí. Ngõ 9 Lương Định Của, ngõ 5 Hoàng Tích Trí và ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch được xác định là những vị trí cần tổ chức giao thông phù hợp.

Theo đó, phường Kim Liên đã có công văn gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị xem xét phương án tổ chức giao thông, bổ sung biển cấm ô tô theo giờ tại những khu vực trên. Phương án được đề xuất là bổ sung biển cấm ô tô kết hợp biển phụ biểu thị thời gian, dự kiến hạn chế ô tô trong khung giờ từ 6h30 - 8h và từ 16h - 17h30 các ngày học sinh đi học. Việc hạn chế phương tiện tại các ngõ hẹp nhằm tránh phát sinh xung đột tại các nút giao với phố Hoàng Tích Trí.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, việc tổ chức giao thông tại phố Hoàng Tích Trí được đặt trong yêu cầu xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt và ưu tiên an toàn cho học sinh, người đi bộ. Phường tập trung phối hợp giữa Công an phường, nhà trường và các lực lượng tại cơ sở để điều tiết, xử lý những vấn đề phát sinh trong giờ cao điểm.

Cùng với điều tiết phương tiện, phường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, trông giữ phương tiện không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường. Hệ thống biển báo, vạch sơn, camera và các công trình bảo đảm an toàn giao thông cũng được rà soát. Những vị trí bất cập được tổng hợp để khắc phục; đồng thời nghiên cứu bổ sung biển cảnh báo khu vực trường học, biển hướng dẫn phân luồng, biển cấm hoặc hạn chế dừng, đỗ theo giờ và vạch qua đường dành cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng phường Kim Liên hỗ trợ đưa học sinh qua đường trên phố Hoàng Tích Trí. Ảnh: PV

Tạo thuận tiện hơn trong giờ đưa, đón học sinh

Những giải pháp tổ chức lại giao thông chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thể hiện ngay trong những thời điểm tuyến phố chịu áp lực lớn nhất. Tại phố Hoàng Tích Trí, sự phối hợp giữa lực lượng điều tiết, các nhà trường và phụ huynh đang từng bước tạo thay đổi trong việc đưa, đón học sinh.

Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên cho biết, các trường trên phố Hoàng Tích Trí đã trao đổi, thống nhất việc phân chia thời gian đưa, đón học sinh. Học sinh THCS đến trường khoảng 7h; học sinh tiểu học từ 7h30 - 7h40; học sinh mầm non được phụ huynh đưa đến trường từ khoảng 7h45. Ở chiều tan học, các trường cũng phân thành từ 2 - 3 ca theo thời khóa biểu, qua đó giảm lượng phương tiện cùng lúc di chuyển ra tuyến phố.

Cùng với giãn giờ, lực lượng hỗ trợ được bố trí trực tiếp tại các cổng trường. Theo bà Nguyễn Linh Chi, tại mỗi cổng điểm trường có ít nhất một cán bộ công an và một dân phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường để điều tiết giao thông. Ô tô được hướng dẫn không dừng, đỗ lâu trước cổng mà chỉ dừng trong thời gian cần thiết để học sinh lên xuống xe; lực lượng công an, dân phòng hỗ trợ dẫn học sinh vào cổng.

“Sau những ngày đầu tiên của năm học mới này, với sự phối hợp giữa Công an phường, lực lượng tự quản, đoàn thanh niên và bảo vệ nhà trường, tuyến phố Hoàng Tích Trí vào giờ cao điểm đầu giờ học và tan học đã thông thoáng hơn, không xảy ra xung đột giao thông trước các cổng trường”, bà Nguyễn Linh Chi chia sẻ.

Hiệu quả ấy cũng được nhìn nhận từ chính những gia đình trực tiếp đưa, đón con mỗi ngày. Ông Nguyễn Vũ Hải, phụ huynh có hai con đang học tại Trường Tiểu học Kim Liên cho rằng, việc Công an phường và tổ tự quản hỗ trợ điều tiết giao thông tại các cổng trường đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Nguyễn Vũ Hải, vào giờ đưa đón, lượng ô tô, xe máy tập trung đông nếu không có phân luồng và hướng dẫn, tình trạng ùn ứ, chen lấn dễ xảy ra, vừa ảnh hưởng giao thông chung, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Từ khi có lực lượng hỗ trợ điều tiết, việc đưa đón học sinh trở nên trật tự, an toàn và thuận tiện hơn.

Không chỉ ghi nhận hiệu quả trước mắt, ông Nguyễn Vũ Hải cho rằng việc điều tiết giao thông còn góp phần hình thành ý thức văn minh giao thông cho phụ huynh và học sinh. Khi phụ huynh tuân thủ hướng dẫn, hạn chế dừng đỗ tùy tiện, chủ động xếp hàng và nhường đường, việc đưa đón học sinh cũng trở nên thuận lợi hơn.

Có thể thấy, với đặc thù tập trung nhiều trường học, việc giải quyết ùn tắc giao thông trên phố Hoàng Tích Trí đòi hỏi sự phối hợp giữa tổ chức giao thông và tổ chức hoạt động đưa, đón học sinh. Những chuyển biến bước đầu tại các cổng trường cho thấy việc phân luồng, điều tiết nếu được duy trì đồng bộ có thể góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trong giờ cao điểm. Việc tiếp tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế sẽ là cơ sở để phố Hoàng Tích Trí duy trì sự thông thoáng, bảo đảm an toàn cho học sinh và thuận lợi hơn cho người dân khi di chuyển qua đây.