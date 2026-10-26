Phường Kim Liên: Đưa hàng Việt đến người tiêu dùng bằng chuyển đổi số

- Thưa ông, là địa bàn nội đô, không có vùng sản xuất nông nghiệp hay vùng nguyên liệu đặc trưng, phường Kim Liên triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như thế nào để phù hợp với thực tế?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Kim Liên không trực tiếp sản xuất nông sản hàng hóa tại chỗ, vì vậy phường lựa chọn cách làm phù hợp, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ và mạng lưới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chúng tôi xác định Cuộc vận động không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên mua hàng Việt, mà còn phải tạo điều kiện để sản phẩm trong nước được quảng bá rộng rãi, giúp người tiêu dùng thuận tiện tìm kiếm, lựa chọn. Vì thế, phường chú trọng kết nối cơ sở kinh doanh với người tiêu dùng, gắn Cuộc vận động với chuyển đổi số và phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với tuyên truyền tại khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, đồng thời hỗ trợ các cơ sở kinh doanh giới thiệu sản phẩm trên những nền tảng trực tuyến.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Liên.

- Phường đã triển khai những mô hình chuyển đổi số nào để hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng Việt, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Phường triển khai bản đồ số Kim Liên Smart Bizmart, Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7 và duy trì các kênh truyền thông trực tuyến để giới thiệu hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Bản đồ số Kim Liên Smart Bizmart giúp người dân tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, địa chỉ và lĩnh vực hoạt động. Từ ý tưởng xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thương mại với khoảng 100 gian hàng thí điểm, phường từng bước mở rộng mô hình trên địa bàn. Đến nay, bản đồ đã cập nhật khoảng 1.350 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp.

Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7 được thành lập ngày 14-7-2025, hiện có gần 6.000 cơ sở kinh doanh tham gia theo số liệu phường báo cáo. Đây là kênh để các cơ sở tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động kinh tế - xã hội và chương trình hỗ trợ của địa phương.

Phường cũng duy trì fanpage và kênh YouTube Kim Liên TV để thông tin về hoạt động địa phương, giới thiệu sản phẩm, tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các cơ sở kinh doanh. Trong quá trình triển khai, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế của từng mô hình, nhất là khả năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh và kết nối tiêu thụ.

- Bên cạnh các nền tảng số, phường có những hoạt động cụ thể nào để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Phường kết hợp nhiều hình thức như gặp gỡ doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, sự kiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá trên mạng xã hội và livestream. Qua các cuộc gặp, chính quyền nắm bắt khó khăn, nguyện vọng của cơ sở kinh doanh để phối hợp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động thương mại.

Trong khuôn khổ kế hoạch 100 ngày của thành phố, phường đã tổ chức 18 phiên livestream, trong đó có hơn 10 phiên giới thiệu sản phẩm trên địa bàn. Theo số liệu báo cáo, 188 sản phẩm đã được quảng bá trên môi trường mạng và 50 sản phẩm được hỗ trợ đưa lên các nền tảng thương mại điện tử.

Cùng với đó, 100% chi hội, đoàn thể trên địa bàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt Nam. Công đoàn phường phối hợp tổ chức 4 lớp tuyên truyền, thu hút 480 lượt đoàn viên, người lao động tham gia; triển khai các chương trình phúc lợi với mức ưu đãi từ 30% đến 50%, tùy chương trình.

Cuộc vận động cũng được gắn với công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã trao 569 suất quà, tổng trị giá 550 triệu đồng; hỗ trợ phiếu mua hàng cho 185 đoàn viên, trị giá 92,5 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị quan tâm lựa chọn hàng hóa sản xuất trong nước.

Qua những hoạt động này, phường vừa vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, vừa tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và hỗ trợ cơ sở kinh doanh tiếp cận khách hàng.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với phường Kim Liên.

- Theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay là gì để hoạt động quảng bá thực sự mang lại hiệu quả tiêu thụ?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Do không có vùng sản xuất tại chỗ, việc quảng bá và kết nối tiêu thụ của Kim Liên phụ thuộc nhiều vào mạng lưới doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nguồn hàng từ các địa phương khác. Vì vậy, phường cần tiếp tục tăng cường kết nối, lựa chọn sản phẩm phù hợp và hỗ trợ các cơ sở tiếp cận khách hàng.

Một khó khăn khác là không phải hộ kinh doanh nào cũng sẵn sàng tham gia môi trường số. Một số cơ sở còn e ngại cung cấp thông tin, quảng bá trực tuyến do lo ngại lừa đảo hoặc lộ lọt dữ liệu cá nhân. Điều này đòi hỏi việc hướng dẫn phải cụ thể, giúp các hộ hiểu cách sử dụng nền tảng số an toàn và hiệu quả.

Mặt khác, quảng bá mới chỉ là bước đầu. Muốn người tiêu dùng tin tưởng, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và giá cả phù hợp. Vì vậy, hiệu quả Cuộc vận động không thể chỉ đánh giá qua số phiên livestream hay số sản phẩm được giới thiệu, mà cần xem xét khả năng tiếp cận khách hàng và kết quả tiêu thụ thực tế.

- Cùng với quảng bá hàng Việt, phường triển khai ra sao công tác giám sát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trên môi trường trực tuyến?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt phải đi đôi với bảo đảm chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng. Người dân cần quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, giá cả, chất lượng sản phẩm, không chỉ lựa chọn theo quảng cáo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố thường xuyên nắm bắt ý kiến của nhân dân về giá cả, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh. Những thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm được phản ánh, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Phường cũng phối hợp trong công tác kiểm tra, quản lý hoạt động thương mại, phòng, chống hàng giả, hàng nhái và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định. Khi hoạt động mua bán trên môi trường số ngày càng phổ biến, thông tin về hàng hóa càng cần minh bạch, rõ ràng. Phát triển thương mại phải đi đôi với giữ gìn kỷ cương thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Phường Kim Liên chú trọng kết nối cơ sở kinh doanh với người tiêu dùng, gắn Cuộc vận động với chuyển đổi số và phát triển kinh tế địa phương.

- Thời gian tới, phường Kim Liên sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Phương: Phường sẽ tiếp tục đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố; đồng thời, hoàn thiện các mô hình chuyển đổi số, hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng.

Chúng tôi chú trọng kết nối cơ sở kinh doanh với các kênh phân phối phù hợp, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và nâng cao nhận thức về kinh doanh an toàn trên môi trường trực tuyến. Cùng với đó là tăng cường nắm bắt phản ánh của người dân, phối hợp giám sát chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và việc chấp hành các quy định trong hoạt động thương mại.

Về phía doanh nghiệp, hộ kinh doanh, điều quan trọng vẫn là nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ uy tín và minh bạch thông tin. Phường sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, quảng bá, nhưng hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở khả năng tiêu thụ sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Với Kim Liên, Cuộc vận động cần gắn với điều kiện thực tế của địa phương, lấy hiệu quả hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm. Qua đó, từng bước đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn ông!