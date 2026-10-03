Phường Kim Liên diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng

Phường Kim Liên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Ảnh: PV

Việc huy động nhiều lực lượng tham gia nhằm tạo sự hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức chữa cháy, xử lý sự cố và triển khai cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, các lực lượng có điều kiện thực hành cơ chế phối hợp, từ công tác chỉ huy, điều hành đến tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện và triển khai các biện pháp xử lý theo tình huống giả định.

Một trong những nội dung được chú trọng tại buổi diễn tập là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Việc phát huy nguồn lực tại cơ sở nhằm bảo đảm khả năng xử lý nhanh ngay từ giai đoạn đầu khi phát sinh sự cố, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng PCCC diễn tập cứu người bị nạn ra khỏi khu vực bị cháy tại nhà nhiều tầng. Ảnh: PV

Các lực lượng tham gia thực hành công tác chỉ huy, điều hành; rèn luyện chiến thuật, kỹ thuật và thao tác sử dụng trang thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, qua các tình huống giả định, lực lượng tham gia kiểm tra khả năng tổ chức, bố trí phương tiện và triển khai các biện pháp cứu người, bảo vệ tài sản.

Từ quá trình thực hành, các lực lượng có thể đánh giá những nội dung còn hạn chế, rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện cũng như phương thức triển khai cứu nạn, cứu hộ. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao hiệu quả xử lý khi xảy ra sự cố thực tế.

Việc tổ chức diễn tập tại nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong những tình huống cần nhanh chóng tiếp cận, cứu người và bảo vệ tài sản. Thông qua diễn tập, các lực lượng có thêm điều kiện rà soát khả năng xử lý tình huống phù hợp với đặc điểm của loại hình nhà ở này.

Lực lượng cứu hộ diễn tập đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: PV

Bên cạnh việc rèn luyện nghiệp vụ, hoạt động diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, tăng cường tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ trước các nguy cơ cháy, nổ.

Kết quả diễn tập cũng là cơ sở để phường Kim Liên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng và chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Qua đó, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Kim Liên.