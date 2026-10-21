Phường Kim Liên đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng Việt

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiền

Thời gian qua, phường Kim Liên đã gắn Cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chuyển đổi số và công tác an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua các hội nghị, sinh hoạt tại khu dân cư, đồng thời tăng cường trên mạng xã hội, fanpage và cổng thông tin điện tử của phường, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên Nguyễn Ngọc Phương cho biết, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực tham gia quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước.

Các mô hình Kim Liên Smart Bizmart, Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7 và 5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt được triển khai, từng bước hỗ trợ cơ sở kinh doanh tiếp cận phương thức quảng bá, giao dịch mới. Bên cạnh đó, phường đã tổ chức 18 phiên livestream giới thiệu gần 190 sản phẩm, hỗ trợ đưa 50 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiền

Công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng được tăng cường, tập trung vào đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và các điều kiện kinh doanh.

Làm việc với địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc tích hợp thông tin doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên bản đồ số, tổ chức các phiên livestream và hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho thấy địa phương đã chủ động đổi mới phương thức triển khai cuộc vận động. Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả bền vững, phường cần đánh giá cụ thể kết quả hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh, khả năng kết nối tiêu thụ và đầu ra của sản phẩm, không chỉ dừng ở số lượng hoạt động đã tổ chức.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên. Ảnh: Thanh Hiền

Đoàn kiểm tra đề nghị công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên cần chặt chẽ hơn, gắn tuyên truyền với hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh hoàn thiện sản phẩm, cải tiến bao bì, mẫu mã, minh bạch nguồn gốc và đăng ký sản phẩm OCOP khi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, phường cần tăng cường kết nối với hệ thống bán lẻ, các kênh phân phối và chương trình xúc tiến thương mại của thành phố; lựa chọn sản phẩm chất lượng, sản phẩm đặc trưng để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa, phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng cần được duy trì, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.