Phường Kim Liên công bố các quyết định thành lập 13 chi bộ trực thuộc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc cùng lãnh đạo phường trao quyết định cho các chi bộ. Ảnh: PV

Theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kim Liên, phường kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng với 6 chi bộ và Đảng bộ UBND phường với 5 chi bộ; đồng thời thành lập 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Trong đó, có 5 chi bộ khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 1 chi bộ Cơ quan HĐND phường và 7 chi bộ khối các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quyết định cho các chi bộ. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc nhấn mạnh, việc thành lập các chi bộ là bước tiếp theo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu không chỉ là tinh gọn tổ chức mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc yêu cầu các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, cần gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; tránh để hoạt động của chi bộ tách rời nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chủ động, kịp thời, đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Các chi bộ thuộc chính quyền tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy phường Kim Liên cũng yêu cầu các chi bộ rà soát nhiệm vụ đang triển khai, nhất là công việc tồn đọng, có thời hạn và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; không để gián đoạn hoặc đùn đẩy trách nhiệm sau sắp xếp. Mỗi chi bộ cần lựa chọn ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm hoặc việc khó để tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến thực chất, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực tế.