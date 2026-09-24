Phường Kim Liên: Chủ động gỡ 'điểm nghẽn', bảo đảm quyền nhân thân cho người dân

Lãnh đạo phường Kim Liên và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 trao Giấy khai sinh cho công dân Trần Quý Chất. Ảnh: PV

Ngày 24-9-2026, UBND phường Kim Liên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tổ chức trao Giấy khai sinh cho công dân thuộc trường hợp chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Đằng sau kết quả tưởng như đơn giản là việc cấp một giấy tờ hộ tịch là quá trình rà soát, xác minh và phối hợp giải quyết một trường hợp đặc thù về nhân thân.

Ông Trần Quý Chất (83 tuổi, hiện cư trú trên địa bàn phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) do tham gia kháng chiến, ông đã tách khẩu và bị thất lạc quân tư trang, giấy tờ tùy thân trên chiến trường. Qua nhiều năm, thông tin về nhân thân của ông không còn trong hồ sơ hộ khẩu gia đình, dẫn đến việc gặp khó khăn trong đăng ký thường trú và chưa được cấp Căn cước công dân.

Những thiếu hụt về giấy tờ khiến việc xác lập thông tin nhân thân của ông gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận đề nghị của gia đình ông Trần Quý Chất, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 đã thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, đồng thời ban hành kiến nghị về vụ việc dân sự công ích.

Sau thời gian nghiêm túc xác minh, phối hợp giải quyết, ông Trần Quý Chất đã được đăng ký và cấp Giấy khai sinh. Giấy khai sinh được cấp đã xác lập thông tin hộ tịch cho ông Trần Quý Chất, đồng thời mở ra cơ sở để công dân tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận đầy đủ hơn các quyền và chính sách theo quy định.

Chia sẻ về kết quả này, ông Trần Quý Chất cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui, đây như là lần thứ hai tôi được sinh ra trong cuộc đời. Tôi đặc biệt cảm ơn chính quyền phường Kim Liên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 và các cán bộ, chuyên viên đã nhiệt tình, hỗ trợ để tôi nhận được Giấy khai sinh”.

Từ trường hợp ông Trần Quý Chất, vai trò của chính quyền cơ sở không chỉ thể hiện ở việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, mà còn ở khả năng nhận diện những trường hợp đặc thù, chủ động phối hợp và tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Ông Trần Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và quyền nhân thân chính đáng của người dân luôn được lãnh đạo phường quan tâm, quán triệt và chỉ đạo xuyên suốt. Trong quá trình giải quyết vụ việc, UBND phường ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Công an phường Kim Liên và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Từ thực tiễn này, ông Trần Hoàng yêu cầu các bộ phận chuyên môn của phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để những trường hợp đặc thù bị bỏ sót hoặc kéo dài.

Theo bà Nguyễn Mai Chi, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan là yếu tố để Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội được triển khai trong thực tiễn, qua đó góp phần giải quyết những trường hợp còn khó khăn trong việc xác lập quyền dân sự.