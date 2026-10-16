Phường Kim Liên chi trả 182 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng trục Quốc lộ 1A

Các hộ dân nhận số thứ tự để làm thủ tục nhận tiền giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Bảo đảm quyền lợi, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1km, tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m². Phạm vi thu hồi đất gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình có đất ở cá nhân, với tổng số khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Với phạm vi ảnh hưởng lớn, công tác giải phóng mặt bằng được phường Kim Liên triển khai gắn với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, tiếp nhận ý kiến và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm các điều kiện thuận tiện, an toàn cho người dân. Theo phương án được phê duyệt, trong đợt 1, UBND phường Kim Liên thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng cho 38 hộ dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang cho biết, trong đợt này, phường tổ chức chi trả cho 38 hộ dân theo phương án đã được phê duyệt, với tổng số tiền 182 tỷ đồng. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận của các hộ dân, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Trương Minh Quang, phường phối hợp với ngân hàng tổ chức chi trả, đồng thời huy động các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an và các bộ phận chuyên môn hỗ trợ người dân trong quá trình nhận tiền, bảo đảm an toàn và thuận tiện. Ngay sau khi thực hiện chi trả, phường sẽ làm việc cụ thể với từng hộ dân để nhận bàn giao mặt bằng, phục vụ tiến độ triển khai dự án. Địa phương dự kiến từ nay đến ngày 30-10-2026 sẽ tổ chức phá dỡ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch.

Bà Nguyễn Thu Hằng nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng từ ngân hàng. Ảnh: Nguyên Bảo

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cũng cho biết, song song với việc triển khai các phương án đã được phê duyệt, phường tiếp tục đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những khó khăn, kiến nghị của người dân sẽ tiếp tục được địa phương tiếp nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Để tạo sự đồng thuận, theo ông Trương Minh Quang, phường đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan; tổ chức tuyên truyền từ sớm, đồng thời lắng nghe những kiến nghị chính đáng của người dân. Hội đồng giải phóng mặt bằng của phường cũng kịp thời báo cáo các sở, ban, ngành và thành phố nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đến nay, cơ bản các hộ dân trên tuyến đã đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai dự án. Đối với những kiến nghị tiếp theo, đặc biệt tại các khu tập thể cũ, phường tiếp tục báo cáo thành phố, đề xuất phương án nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bà Ngô Thanh Thủy nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng từ ngân hàng. Ảnh: Nguyên Bảo

Người dân mong sớm ổn định nơi ở mới

Tại buổi chi trả, các hộ dân cho biết đã được chính quyền địa phương thông tin, trao đổi về dự án và các chính sách liên quan. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, người dân cũng bày tỏ mong muốn sớm được giải quyết các thủ tục tái định cư để ổn định cuộc sống sau khi bàn giao nhà, đất.

Bà Nguyễn Thu Hằng (ở số 3, ngõ 10, đường Giải Phóng) cho biết, ngôi nhà của gia đình có diện tích 44,2m². Gia đình đã được chính quyền địa phương gặp gỡ, phổ biến thông tin về dự án và các chính sách bồi thường, hỗ trợ ngay từ khi thành phố có quyết định triển khai. Dù không tránh khỏi tiếc nuối khi phải rời ngôi nhà đã gắn bó qua nhiều thế hệ, gia đình bà vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng, bởi đây là công trình phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Bà Nguyễn Thu Hằng ghi nhận sự quan tâm của UBND phường Kim Liên trong việc thông tin, giải đáp và bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân thuộc diện di dời. Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, điều gia đình bà mong mỏi là sớm được bố trí tái định cư theo quy định, có nơi ở ổn định để tiếp tục cuộc sống.

Cùng chung tinh thần đồng thuận, bà Ngô Thanh Thủy (ở số 38 đường Giải Phóng, phường Kim Liên) cho biết, gia đình đã được UBND phường cung cấp thông tin, hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan. Trước khi nhận tiền bồi thường, gia đình đã tìm hiểu kỹ phương án, từ quyền lợi về đất đến tài sản trên đất, qua đó nhận thấy mức bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình là thỏa đáng.

Lực lượng công an được bố trí để bảo đảm an ninh tại khu vực chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyên Bảo

Với diện tích nhà, đất 31,7m² thuộc diện giải phóng mặt bằng, bà Ngô Thanh Thủy mong muốn sớm hoàn tất việc bàn giao để dự án được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, điều gia đình quan tâm không chỉ là việc thực hiện bồi thường mà còn là thời điểm được bố trí tái định cư. “Chúng tôi mong muốn được nhận tái định cư sớm để xây nhà và ổn định cuộc sống”, bà Ngô Thanh Thủy chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai những bước tiếp theo, đồng thời đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.