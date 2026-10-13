Phường Kim Liên bàn giao Ban Chỉ đạo 57 về phát triển khoa học, công nghệ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo Quyết định số 953-QĐ/ĐU của Đảng ủy phường, Ban Chỉ đạo gồm 19 đồng chí, do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy phường, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW cùng các chủ trương, chỉ đạo của thành phố và Đảng ủy phường về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban Chỉ đạo là đầu mối điều phối thống nhất các nhiệm vụ trong hệ thống chính trị phường; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ, rà soát cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển dữ liệu, ứng dụng định danh, xác thực điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo phân công, Công an phường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp hoạt động; quản lý danh mục nhiệm vụ, thông tin, dữ liệu, thực hiện chế độ báo cáo, chuẩn bị nội dung các phiên họp và tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên Hoàng Thị Phương Ngọc nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức, chuyển giao nhiệm vụ phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Đồng thời đề nghị Công an phường khẩn trương tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đang triển khai; rà soát tình hình thực hiện, xác định nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện, chậm tiến độ và những khó khăn cần tháo gỡ. Cơ quan Thường trực phải chủ động tham mưu, điều phối, kiểm tra, đôn đốc, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, không để nhiệm vụ gián đoạn do thiếu phối hợp.

Đối với nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu được giao, tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ có khả năng thực hiện trong quý IV-2026. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Các mô hình đã triển khai cần được đánh giá, tổng kết, làm rõ hiệu quả, hạn chế và khả năng duy trì, nhân rộng, lấy lợi ích mang lại cho người dân làm thước đo.

Đại diện hai cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ký biên bản bàn giao. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy phường Kim Liên cũng yêu cầu rà soát hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và các mô hình ứng dụng chuyển đổi số; nghiên cứu công cụ thống kê lượng người đọc, người truy cập tại Trung tâm học tập cộng đồng và số người tiếp cận thông tin; hoàn thiện hệ thống kết nối mạng nội bộ dùng chung, bảo đảm đồng bộ, ổn định, an toàn. Việc sử dụng trang thiết bị phải phù hợp nhu cầu thực tế, tránh lãng phí; các nhiệm vụ số hóa cần được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất nhiệm vụ năm 2027 có tính thiết thực, khả thi, ưu tiên nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách hành chính, bảo đảm an toàn thông tin và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện; tăng cường phối hợp, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 phường Kim Liên.