Phường Kim Bảng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Bảng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có ý nghĩa quan trọng, là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ chủ trương, chính sách và trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Mục tiêu của đối thoại không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt thông tin, mà quan trọng hơn là phát hiện vấn đề từ cơ sở, thống nhất hướng xử lý và nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, phục vụ Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp cho mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của phường Kim Bảng.

Người dân tổ dân phố Vân Lâm nêu ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tập trung vào 4 nhóm vấn đề.

Ở nhóm vấn đề về đất đai, môi trường, nông nghiệp: Các đại biểu ý kiến, kiến nghị về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các bãi rác tập trung; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và việc xử lý hệ thống mương dẫn nước bị tắc nghẽn tại các địa bàn có dự án chạy qua.

Nhóm vấn đề về đầu tư, giao thông, xây dựng: Cácđại biểu ý kiến về tiến độ thi công một số dự án và thực trạng một số ngõ của các tổ dân phố chưa có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng.

Nhóm vấn đề về văn hóa - xã hội: Đại biểu nêu ý kiến về lộ trình cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Quế, hệ thống loa truyền thanh bị hỏng cục bộ và giải pháp của phường để việc ứng dụng chuyển đổi số phát huy hiệu quả tối đa trên địa bàn.

Đối với nhóm vấn đề về xây dựng Đảng: Đại biểu nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 4 thủ tục hành chính công của Đảng, đặc biệt là vấn đề thu, nộp Đảng phí trực tuyến.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Chủ tịch UBND phường đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đề xuất; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cùng trao đổi, làm rõ thêm những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định…

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phường Kim Bảng năm 2026 là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gần dân, sát cơ sở, đồng thời giải quyết tốt hơn những vấn đề cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm; qua đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng phường Kim Bảng ngày càng giàu mạnh, văn minh.