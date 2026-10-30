Phường Kiến Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng 153 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Tuấn Điệp

Dịp này, Đảng bộ phường Kiến Hưng có 214 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Trong đó, đợt 1 trao tặng 153 đảng viên.

Dù trải qua những giai đoạn lịch sử, đảm nhiệm những vị trí công tác khác nhau, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đều luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước và địa phương.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên Nguyễn Đức Giang bày tỏ, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để mỗi đảng viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, mỗi đảng viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng trong gia đình và đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, nơi cư trú.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến; đồng thời là niềm tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và toàn Đảng bộ phường Kiến Hưng.

Với kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ trong toàn Đảng bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương.