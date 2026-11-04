Phường Kiến Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng 108 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Dịp này, Đảng bộ phường Kiến Hưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tặng 108 đảng viên. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từng đảm nhiệm những vị trí công tác khác nhau; luôn phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến; đồng thời là niềm tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và toàn Đảng bộ phường Kiến Hưng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu. Ảnh: PV

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết phát biểu, bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương.

Đồng thời, mỗi đảng viên là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần, truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng, động viên thế hệ trẻ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.