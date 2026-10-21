Phường Kiến Hưng trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị đã xác định rõ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, cốt lõi, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị phường Kiến Hưng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả tích cực.

BCĐ 35 phường đã duy trì nghiêm túc chế độ hoạt động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin dư luận xã hội trước các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, không để phát sinh “điểm nóng”.

Sau 2 tháng triển khai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên với 1.591 bài dự thi vào vòng sơ duyệt 632 bài phong phú, đa dạng ở các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử, video clip.

Tại hội nghị, đại diện Công an phường trình bày tham luận về kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hoàng Công 4 tham luận về kinh nghiệm phát động, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng đề nghị cơ quan thường trực BCĐ tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên BCĐ và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân, nhất là trên không gian mạng; chủ động dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, tham mưu các giải pháp xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy phường Kiến Hưng trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026. Ảnh: PV

Tại hội nghị, BCĐ đã trao giải cho 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc ở các thể loại bài viết. Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tổ dân phố 20, với bài viết có nội dung: “Nhận diện và đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn tấn công nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.