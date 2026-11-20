Đây là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng các thầy, cô giáo dâng hương tại khu di tích Miếu Đa Sỹ. Ảnh: Tuấn Điệp

Việc tổ chức buổi lễ tại khu di tích Miếu Đa Sỹ càng thêm ý nghĩa. Làng Đa Sỹ xưa có 11 vị tiến sĩ và một vị Lưỡng quốc Trạng nguyên, là niềm tự hào của các thế hệ người dân địa phương, góp phần bồi đắp truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài.

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải khẳng định, giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương. Những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 là thành quả từ tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Điệp

Đồng chí biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục; đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo, thành viên Hội Cựu giáo chức phường – những người tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa truyền thống hiếu học. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trên địa bàn.

Lãnh đạo phường tặng hoa đại diện các thầy, cô giáo. Ảnh: Tuấn Điệp

Đại diện đội ngũ giáo viên, thầy Nguyễn Quốc An, giáo viên Trường THCS Phú La xúc động chia sẻ: “Với tôi, nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là hành trình gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò. Được đứng trên bục giảng, được gọi hai tiếng thầy giáo, được chứng kiến sự tiến bộ của học sinh từng ngày chính là niềm hạnh phúc và động lực để tôi không ngừng nỗ lực”.

Dịp này, Trường THCS Phú La vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trường Mầm non Kiến Hưng và Trường Tiểu học Kiến Hưng được nhận Cờ thi đua của thành phố Hà Nội; 5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Trường THCS Phú La vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Điệp

5 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Tuấn Điệp

Quỹ Khuyến học, khuyến tài phường Kiến Hưng cũng trao giấy khen cho 30 học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Trao giấy khen cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại sự kiện này, ông Trần Mạnh Hải, Chủ tịch Quỹ Khuyến học, khuyến tài phường Kiến Hưng phát động xây dựng Quỹ năm 2026, kêu gọi sự chung tay đóng góp của mỗi gia đình, dòng họ, tổ dân phố và các tổ chức, cá nhân nhằm phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài của quê hương.