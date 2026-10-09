Phường Kiến Hưng thống nhất tổ chức lại 5 phòng chuyên môn

Quang cảnh kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Kiến Hưng, sáng 9-10. Ảnh: Tuấn Điệp

Tổ chức lại 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng

Trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải cho biết, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng, phạm vi và tính chất công việc của UBND phường ngày càng tăng. Nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền, trong khi một số phòng chuyên môn phải đồng thời đảm nhiệm nhiều lĩnh vực có tính chất chuyên môn khác nhau.

Theo thống kê, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 1-9-2026, UBND phường Kiến Hưng tiếp nhận, xử lý 30.718 văn bản đến, ban hành 11.755 văn bản chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận, giải quyết 22.328 hồ sơ thuộc 78 thủ tục hành chính, trong đó có 15.962 hồ sơ trực tuyến, chiếm 71,5%. Hiện UBND phường thực hiện 927 nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong đó 156 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền hoặc ủy quyền.

Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu sắp xếp lại các đầu mối tham mưu theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm; tăng cường chuyên môn hóa đối với những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm pháp lý cao. Việc tổ chức lại phải bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức hiện có, không làm tăng tổng số biên chế được giao, duy trì hoạt động liên tục, thông suốt, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Các đại biểu HĐND phường thông qua chương trình tại kỳ họp. Ảnh: Tuấn Điệp

Trên cơ sở rà soát, tiếp thu ý kiến tham gia, UBND phường xây dựng Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn, từ 3 phòng hiện nay, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội, thành 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đề án đồng thời xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ chủ yếu, phương án bố trí nhân sự của từng phòng, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cũng trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ ngân sách phường.

Đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Tuấn Điệp

Sau khi xem xét các tờ trình, thảo luận và nghe báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các nội dung bằng nền tảng điều hành tập trung HCabinet của HĐND thành phố. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất với các tờ trình của UBND phường Kiến Hưng.

Các đại biểu HĐND phường Kiến Hưng biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bằng ứng dụng HCabinet. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết đề nghị UBND phường khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 phòng chuyên môn theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, phân công, bố trí cán bộ, công chức bảo đảm đúng chuyên môn, đúng người, đúng việc, trên cơ sở 57 biên chế công chức được giao, không làm tăng biên chế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu kết luận kỳ họp. Ảnh: Tuấn Điệp

UBND phường cần tổ chức bàn giao, tiếp nhận chặt chẽ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và con dấu, thực hiện từ ngày 15-10-2026, bảo đảm hoạt động của các phòng chuyên môn không bị gián đoạn.

Đối với kế hoạch đầu tư công, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết đề nghị UBND phường căn cứ các nghị quyết được thông qua, khẩn trương phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Các đơn vị chuyên môn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực ngân sách.