Phường Kiến Hưng sôi nổi Hội thi 'Tìm hiểu Luật Thủ đô – Vì một Hà Nội văn minh, văn hiến, hiện đại'

Các đội thi sôi nổi thể hiện phần chào hỏi với những cách thể hiện sáng tạo, trẻ trung. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải nhấn mạnh, Luật Thủ đô là văn bản pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Việc tìm hiểu, học tập và đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống không chỉ là trách nhiệm mà còn gắn liền với quyền lợi thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Tuấn Điệp

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cốt lõi của Luật Thủ đô; qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng phường Kiến Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Mở đầu chương trình, phần thi chào hỏi mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung với những cách thể hiện sáng tạo, mang màu sắc riêng của từng đội. Dù có cách thể hiện khác nhau, các đội đều hướng tới mục tiêu chung là tìm hiểu, lan tỏa những nội dung của Luật Thủ đô, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đoàn viên, thanh niên.

Các thí sinh tập trung trả lời câu hỏi tìm hiểu Luật Thủ đô. Ảnh: Tuấn Điệp

Tiếp đó, các đội bước vào phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống. Những câu hỏi xoay quanh các nội dung của Luật Thủ đô năm 2026 và những vấn đề gắn với thực tiễn đời sống đã tạo điều kiện để các thí sinh thể hiện kiến thức, khả năng phân tích, lập luận và đề xuất giải pháp.

Không chỉ là sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật, hội thi còn là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, từ đó chủ động đưa những quy định của pháp luật vào cuộc sống.

Khép lại chương trình, những phần thi sôi nổi, câu trả lời tự tin cùng tinh thần đoàn kết của các đội đã tạo nên không khí hào hứng, góp phần lan tỏa thông điệp: Mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ hiểu luật, biết luật mà còn chủ động sống và hành động theo pháp luật, chung tay xây dựng Hà Nội văn minh, văn hiến, hiện đại.