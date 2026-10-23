Phường Kiến Hưng: Rác thải tràn lan gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường trục phía Nam (Cienco 5), từ ngã ba Văn Khê - Phúc La đến cầu vượt đường sắt khu đô thị Thanh Hà, thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, thường xuyên xuất hiện rác thải gây mất vệ sinh. Ghi nhận trên đoạn tuyến dài khoảng 1km cho thấy, túi ni lông, vỏ trái cây, thùng xốp, bao bì và nhiều loại rác sinh hoạt vương vãi trên vỉa hè, lòng đường.

Rác thải chất thành đống không được thu gom tại tuyến đường trục phía Nam thuộc địa bàn phường Kiến Hưng. Ảnh PV

Khi có gió lớn, bụi bẩn và rác bị cuốn bay, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Dọc tuyến, một số lều lán kinh doanh trái cây, xe bán hàng rong lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Rác thải sau hoạt động mua bán tiếp tục bị vứt ra khu vực xung quanh.

Đáng chú ý, tại lối rẽ vào khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh, rác sinh hoạt bị đổ bừa bãi, hình thành những đống rác lớn gây mất vệ sinh môi trường. Tình trạng này càng đáng lo ngại khi tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, nhất là vào giờ cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Phượng, cư dân khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh, phường Kiến Hưng bức xúc: “Tình trạng rác thải nhếch nhác trên vỉa hè, lòng đường, thậm chí trên cả mặt đường trên cầu vượt gây ô nhiễm môi trường, những hôm gió lớn thì cát bụi, rác thải bay cuốn cả vào xe máy, cuốn vào người đi đường rất nguy hiểm. Trước đây khu vực này cũng thấy có người dọn dẹp, nhưng từ đầu năm đến nay rác thải chất thành đống mà không thấy có người thu gom”.

Rác thải chất thành đống ngay lối lên cầu vượt đường sắt hướng về khu đô thị Thanh Hà gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: PV

Trước thực trạng rác thải tràn lan trên đường trục phía Nam, chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân tại khu đô thị Thanh Hà thường xuyên đi qua tuyến đường này mong muốn cơ quan chức năng sớm thu gom lượng rác tồn đọng, đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng đổ rác tùy tiện. Theo chị Nguyệt, nếu không dọn dẹp thường xuyên rác sẽ tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng đến môi trường sống và việc đi lại của người dân.

Liên quan đến vấn đề rác thải tràn lan trên đường trục phía Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư-Hạ tầng phường Kiến Hưng Trần Bá Cường cho biết đoạn đường từ ngã tư Văn Khê - Phúc La đến đầu cầu vượt đường sắt khu đô thị Thanh Hà dài 910m, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác bàn giao, phân định trách nhiệm quản lý, trong đó có nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn.

Theo ông Trần Bá Cường, tuyến đường trục phía Nam được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (hợp đồng ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng), do Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 làm chủ đầu tư. UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận bàn giao chính thức theo nguyên trạng các hạng mục công trình hoàn thành từ Km0+060 đến Km18+400 tại Văn bản số 1773/UBND-ĐT ngày 5-5-2025.

Rác thải, hàng quán vỉa hè không được xử lý tại trục đường phía Nam, đoạn thuộc phường Kiến Hưng quản lý. Ảnh: PV

Tháng 9-2026, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã hoàn tất tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gồm nền, mặt đường, cầu, an toàn giao thông và hè đường để quản lý, khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến từ Km0+060 đến Km0+970 thuộc địa giới hành chính phường Kiến Hưng, công tác duy trì vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn vẫn chưa có đầu mối tiếp nhận bàn giao. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cũng đã ngừng thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.

Ông Trần Bá Cường cũng cho biết, do đoạn tuyến chưa được giao quản lý nên UBND phường Kiến Hưng chưa thể đưa khối lượng quét dọn, thu gom rác trên vỉa hè vào nhiệm vụ vệ sinh môi trường thường xuyên bằng ngân sách địa phương. "Vướng mắc này khiến việc thu gom chưa thể duy trì liên tục, dù tình trạng rác tồn đọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến người dân", ông Trần Bá Cường nói.

Rác, cát bui dày đặc trên mặt đường cầu vượt đường sắt gây khó khăn cho người tham gia giao thông mỗi khi có gió lớn. Ảnh: PV

Nhắm tháo gỡ vướng mắc này, ngày 21-10-2026 vừa qua, UBND phường Kiến Hưng đã có Văn bản số 2851/UBND-BQLDA đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận và bố trí kinh phí để phường tiếp nhận, đưa hạng mục vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn đối với đoạn tuyến từ Km0+060 đến Km0+970 vào duy trì.

Để khắc phục trước mắt, Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng phường nhiều lần phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường tổ chức thu dọn, huy động phương tiện xúc, vận chuyển rác và phế thải, đồng thời xử lý các vụ đốt rác trái phép. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù đã tổ chức nhiều đợt thu dọn, tình trạng rác thải vẫn tái diễn. Việc xử lý theo từng đợt mới chỉ giải quyết lượng rác tồn đọng tại thời điểm thu gom, chưa khắc phục được tình trạng phát sinh rác hằng ngày. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác trái phép, yêu cầu cấp thiết là tháo gỡ vướng mắc về đầu mối quản lý và kinh phí duy trì vệ sinh môi trường.

Theo đề xuất, sau khi được thành phố giao nhiệm vụ, phường sẽ tổ chức duy trì vệ sinh đường, hè phố bằng cơ giới kết hợp thủ công; quét hè thủ công; quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới và rửa đường bằng cơ giới.

Không chỉ dưới lòng đường, vỉa hè cũng tràn lan rác thải mà không có dấu hiệu được thu gom, xử lý. Ảnh: PV

Việc sớm xem xét đề xuất của phường sẽ tạo cơ sở để tổ chức thu gom rác thường xuyên, thay vì chỉ xử lý khi rác đã chất thành đống. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác, phế thải trái phép và chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông…

Để chấm dứt tình trạng rác thải tái diễn trên đường trục phía Nam, các cơ quan chức năng cần sớm xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, bố trí kinh phí phù hợp và tổ chức duy trì vệ sinh môi trường liên tục. Đây không chỉ là giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm trước mắt, mà còn là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn đi lại cho người dân.